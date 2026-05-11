Dopo mesi di polemiche, Blake Lively punta su progetti cinematografici e apparizioni pubbliche per riconquistare Hollywood (e il pubblico)

Blake Lively sembra avere un obiettivo molto chiaro: lasciarsi alle spalle il caso mediatico che l’ha coinvolta negli ultimi mesi e riprendersi il suo posto a Hollywood.

**La carriera di Blake Lively è «finita», ed è tutta colpa della causa contro Justin Baldoni**

Dopo la chiusura della lunga disputa legale con Justin Baldoni, l’attrice starebbe infatti lavorando a una vera e propria strategia di rilancio, fatta di red carpet, nuovi progetti cinematografici e un’immagine pubblica completamente rinnovata.

E secondo diverse fonti, nulla di quello che abbiamo visto recentemente sarebbe stato casuale. Nemmeno la sua presenza al Met Gala 2026, arrivata poche ore dopo l’annuncio dell’accordo con Baldoni.

**Blake Lively parla per la prima volta della faida con Justin Baldoni: «l’anno più intenso della mia vita»**

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Il Met Gala come “messaggio” a Hollywood

Per molti, il ritorno di Blake Lively sul red carpet del Met Gala è stato il primo vero segnale del suo comeback. «Non è stato un caso: sapeva che tutti gli occhi sarebbero stati puntati su di lei e voleva che fosse così», avrebbe raccontato una fonte al tabloid Sun.

L’apparizione dell’attrice sarebbe stata pensata come una dichiarazione simbolica. «Era un modo per dire che questo capitolo è chiuso e che è pronta ad andare avanti a testa alta, invece di nascondersi».

Negli ultimi mesi, infatti, il nome di Blake Lively è stato spesso associato più alle polemiche che ai suoi lavori cinematografici. La battaglia legale con Justin Baldoni, nata dopo le accuse di molestie sul set di It Ends With Us, ha monopolizzato il dibattito online; trasformando l’attrice in uno dei volti più discussi di Hollywood.

Secondo gli insider, sarebbe proprio questa la parte più difficile da accettare per lei. «Vuole che le persone tornino a ricordarla come una brava attrice», si legge nelle indiscrezioni. «Ogni storia era diventata un racconto su quanto fosse una persona difficile con cui lavorare, e lei è devastata perché sente che questo ha cancellato anni di successi televisivi e cinematografici».

Nuovi film, rom-com e produzioni ambiziose... ecco tutti i prossimi progetti di Blake Lively

Il piano dell'attrice passerebbe ora attraverso progetti più “caldi” e popolari, soprattutto nel mondo delle commedie romantiche, il genere che più aveva contribuito a renderla amatissima dal pubblico.

Tra i film in sviluppo ci sarebbero The Survival List, in cui interpreterà una produttrice televisiva dispersa su un’isola remota, e The Husband’s Secret, adattamento cinematografico del bestseller di Liane Moriarty.

«È esattamente il tipo di progetto che vuole fare», avrebbe spiegato una fonte vicina all’attrice. «Una protagonista con cui il pubblico possa identificarsi, una trama piena di colpi di scena e un romanzo con una fanbase già consolidata».

Non solo attrice, però. Blake Lively starebbe anche continuando a investire nel ruolo di produttrice esecutiva, seguendo le orme di figure come Reese Witherspoon e Nicole Kidman, capaci di costruire imperi creativi oltre la recitazione.

L’obiettivo, questa volta, sarebbe però molto preciso: dimostrare di poter guidare grandi produzioni senza che il “dietro le quinte” diventi più importante del film stesso.

E mentre Hollywood osserva con curiosità la sua prossima mossa, una cosa sembra certa: Blake Lively non ha alcuna intenzione di sparire dai riflettori.