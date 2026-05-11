Scegliere sempre lo stesso locale o addirittura lo stesso posto al tavolo rivela dettagli su come lavora il nostro cervello e su molti aspetti della nostra personalità

Preferire sempre lo stesso posto al ristorante non è solo comodità o pigrizia. Dentro ci sono il modo in cui lavora il cervello, il bisogno di controllo, la ricerca di appartenenza. Capire da dove nasce questa abitudine aiuta a decidere se tenerla così com'è o se usarla come base per aprirsi, piano, a qualche novità.

Un'indagine BVA Doxa per Endered ha rilevato che circa la metà dei lavoratori italiani pranza quasi sempre negli stessi pochi locali. Stesso ristorante, spesso stesso tavolo. Il cameriere che vi saluta per nome, il «solito?» automatico, il menu che conoscete a memoria: una scena molto più comune di quanto pensiate.

Perché finite sempre nello stesso ristorante (e allo stesso tavolo)

Il cervello ama risparmiare energia. Ogni volta che cambiate locale, la corteccia prefrontale deve valutare menu, prezzi, parcheggio, atmosfera, rischio figuraccia. Tornare sempre nello stesso ristorante riduce questo lavoro e crea quella che alcuni chiamano bias di conferma ambientale: l'ambiente noto appare automaticamente il più giusto, proprio perché lo conoscete già. Studi di neuroscienze su oltre settecento persone mostrano anche il repetition bias: più ripetete una scelta, più il cervello la considera sicura, anche quando esistono alternative migliori.

Non è solo una questione mentale, ma anche fisica. In un ambiente prevedibile il sistema nervoso parasimpatico, quello del rilassamento, si attiva più in fretta: il respiro rallenta, i muscoli si sciolgono. Dopo una giornata piena, sedervi al vostro tavolo di sempre è quasi un piccolo rituale di auto-cura, che abbassa l'ansia senza che ve ne accorgiate.

Cosa rivela di voi il posto che scegliete al ristorante

Anche la posizione a tavola parla. Chi si accomoda volentieri vicino alla testiera tende a vivere se stessa come punto di riferimento del gruppo: ordina, chiama il cameriere, decide il dolce da condividere. Chi preferisce l'angolo o gli estremi, di solito, è più osservatore e ama partecipare senza stare proprio al centro della scena.

Ci sono poi le persone che scelgono istintivamente una sedia con vista sulla porta o sulla sala intera. Qui entra in gioco il bisogno di controllo: sapere chi entra, chi esce, da dove arrivano i rumori. Con il tempo quel posto diventa un'ancora identitaria, un «mio spazio» riconosciuto dagli altri e dal personale, che vi saluta come clienti di casa. Questo riconoscimento attiva i circuiti di ricompensa sociale del cervello e vi fa sentire parte di una piccola comunità.

I lati positivi di avere un ristorante (e un tavolo) di fiducia

In una quotidianità piena di variabili, avere luoghi stabili non è affatto un difetto. Il ristorante di sempre può funzionare come seconda casa gastronomica e sociale: sostenete un'attività del quartiere, vedete crescere i figli del proprietario, scambiate aggiornamenti veloci sulle vostre vite. È un pezzo di città che smette di essere anonimo.

C'è anche un vantaggio psicologico molto concreto: meno ansia da scelta. Se non dovete discutere ogni volta zona, prezzo e tipo di cucina, potete concentrarvi sulle persone con cui siete sedute. Per chi soffre di ansia sociale, un ambiente prevedibile permette spesso di continuare a uscire, invece di chiudersi in casa.

Quando la routine al ristorante diventa un limite

La routine in sé non è un problema, finché resta una scelta libera. I campanelli d'allarme arrivano quando l'idea di cambiare ristorante vi provoca ansia forte, quando rifiutate inviti solo perché il locale è nuovo o quando le discussioni con partner e amici sulla scelta del posto diventano un copione fisso.

Diversi studi di psicologia ambientale mostrano che evitare sempre i contesti nuovi mantiene l'ansia invece di scioglierla. C'è anche un limite più sottile: restare per anni nello stesso giro di ristoranti significa conoscere soltanto una piccola fetta di città e di cucine, quando il cibo potrebbe essere il modo più facile per allargare gli orizzonti.

Come trovare l’equilibrio tra posto del cuore e voglia di novità

Per prima cosa può aiutare dare un nome al vostro stile. Se il pensiero dominante è «non ho voglia di decidere, andiamo lì», siete strateghi/e dell'energia mentale: la soluzione è mantenere il locale di fiducia, ma programmare una sera al mese dedicata a un indirizzo nuovo, già deciso prima per evitare stress. Se invece quel tavolo è legato a ricordi importanti, potete tenerlo per le occasioni speciali e sperimentare altri posti nelle serate meno simboliche. Se l'ansia è il motore principale, può essere utile parlarne con una persona di fiducia o, se molto intensa, con uno specialista.

Poi arrivano i micro-esperimenti. Un passo alla volta: stesso ristorante ma tavolo diverso; stesso tavolo ma piatto nuovo; nuovo locale, però con l'amica più rassicurante. Potete trasformarlo in un gioco di gruppo o di coppia: un appuntamento nel posto del cuore, uno in un indirizzo scelto a turno. La vostra comfort zone non sparisce, semplicemente si allarga.