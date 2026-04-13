Dalla causa per molestie fino al processo imminente: il caso Blake Lively divide Hollywood e mette in discussione la sua carriera

Da mesi, a Hollywood, non si parla d'altro che di Blake Lively, coinvolta in una complessa battaglia legale contro il regista Justin Baldoni. E secondo le ultime indiscrezioni, le conseguenze per l'attrice potrebbero essere più profonde del previsto.

Secondo quanto riportato dal tabloid britannico Daily Mail, una fonte interna a Hollywood avrebbe dichiarato che la carriera di Blake Lively sarebbe addirittura “rovinata” dopo la causa. Parole forti, che però si inseriscono in un contesto già molto teso e polarizzato.

L’attrice aveva denunciato Baldoni nel dicembre 2024 per molestie e ritorsioni legate al periodo sul set di It Ends With Us. Accuse sempre respinte dal regista, che aveva risposto con una contro-causa da 400 milioni di dollari (poi archiviata). Più recentemente, però, un giudice ha respinto le accuse di molestie fatte da Lively, lasciando in piedi solo alcune contestazioni, tra cui ritorsione e violazione contrattuale.

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Le accuse, le reazioni e il peso mediatico della vicenda

A complicare ulteriormente la situazione è il clima che si respira a Hollywood. Secondo la fonte citata dal tabloid, “questa causa l’ha rovinata a Hollywood” e, ancora più duramente, “la verità è che non è mai stata così popolare”.

Parole che dipingono un’immagine controversa di Blake Lively, descritta come una figura “difficile” e “convinta di sapere sempre cosa è meglio”. Sempre secondo l’insider, “la gente a Hollywood non sta versando lacrime per lei”.

Dall’altra parte, però, il team legale dell’attrice ha voluto chiarire un punto fondamentale: le accuse di molestie non sarebbero state escluse perché infondate, ma per una questione tecnica legata al suo status di lavoratrice indipendente. “Non perché i convenuti non abbiano fatto nulla di sbagliato”, hanno dichiarato gli avvocati, sottolineando che Blake Lively “non vede l’ora di testimoniare e continuare a fare luce su questa forma di ritorsione online”.

Anche il team di Baldoni ha commentato la decisione del giudice, dicendosi “molto soddisfatto” per l’archiviazione delle accuse più gravi e ribadendo la fiducia nel lavoro della corte.

Nel frattempo, un accordo tra le parti sembra ancora lontano e il caso approderà in tribunale il prossimo 18 maggio. Una data che potrebbe segnare un punto di svolta non solo nella disputa legale, ma anche nella percezione pubblica di Blake Lively.

Perché, al di là delle sentenze, è evidente che questa vicenda sta giocando anche su un altro piano: quello dell’immagine pubblica. E a Hollywood, si sa, è spesso quello più difficile da ricostruire.