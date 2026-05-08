Rose, mughetti e Sweet William: questi sono i fiori preferiti di Kate Middleton che potete piantare (facilmente) anche a casa vostra

Kate Middleton non ha mai nascosto il suo legame con la natura. Negli ultimi anni, però, quel rapporto è diventato ancora più personale e simbolico. Durante il periodo di recupero dalla malattia, la principessa del Galles ha infatti più volte raccontato quanto il contatto con il verde, i giardini e i paesaggi naturali sia stato importante per ritrovare equilibrio e serenità.

In un video diffuso all’inizio dell’anno per in occasione del suo 44esimo compleanno, Kate Middleton parlava della natura come di «una silenziosa insegnante e una voce gentile che ci guida… aiutandoci a guarire». Un messaggio delicato, accompagnato da sue foto tra boschi, ruscelli e prati inglesi, che hanno mostrato ancora una volta quanto il mondo floreale faccia parte della sua quotidianità.

E proprio i suoi fiori preferiti sembrano raccontare qualcosa di molto intimo: romanticismo, tradizione, memoria e rinascita.

**Come fa Kate Middleton a conciliare famiglia, hobby e impegni reali? Il suo segreto è sorprendente**

(Continua sotto la foto)

Ecco quali sono i fiori del cuore di Kate Middleton

Tra i fiori più amati da Kate Middleton ci sono senza dubbio le rose. A confermarlo è Jack Stooks, ex giardiniere reale di Highgrove House, la residenza di Re Carlo. «Catherine ha sempre amato le rose», ha raccontato.

In particolare, l’attenzione si è concentrata sulla “Catherine’s Rose”, una varietà color rosa corallo creata da Harkness Roses e presentata al Chelsea Flower Show. Una rosa elegante e profumata, con note che ricordano il mango maturo e il Turkish delight, diventata anche simbolo del sostegno alla ricerca oncologica attraverso la Royal Marsden Cancer Charity.

Ma le rose non sono gli unici fiori che definiscono l’estetica romantica di Kate Middleton. Nel suo bouquet di nozze del 2011 comparivano infatti anche mughetti (lily of the valley) e Sweet William, scelti non a caso.

«Shane Connolly, che ha creato il bouquet, è molto legato al linguaggio dei fiori», ha spiegato Stooks. «Ecco perché inserì i Sweet William: erano chiaramente pensati come omaggio al principe William».

I mughetti, invece, sono da sempre associati alla purezza e al “ritorno della felicità”. Piccoli, delicatissimi e profumatissimi, sono uno dei simboli floreali più amati anche da altre donne della royal family.

**Kate Middleton sta assumendo un ruolo «fondamentale» per il futuro della monarchia accanto al principe William**

Come ricreare a casa il giardino d'ispirazione romantica di Kate Middleton

La buona notizia è che molti dei fiori amati da Kate Middleton possono essere coltivati facilmente anche a casa, creando un angolo dal gusto inglese elegante ma naturale.

Secondo gli esperti di giardinaggio, il mughetto cresce bene in terreni umidi e ombreggiati - anche se avvertono che la pianta può diventare invasiva e tossica per animali e bambini.

I Sweet William, invece, hanno esigenze completamente diverse: amano il sole e i terreni ben drenati.

Per ottenere un effetto davvero “royal”, il consiglio è mixare rose inglesi, piccoli fiori bianchi e piante dal gusto spontaneo, evitando composizioni troppo rigide. Un’estetica che riflette perfettamente quella di Kate Middleton: raffinata, romantica e profondamente legata alla natura.