Angelina Jolie sul razzismo: «Un sistema che protegge me ma potrebbe non proteggere mia figlia in base al colore della pelle è intollerabile»

Angelina Jolie è sempre stata una sostenitrice del cambiamento.

Ha alle spalle decenni di lavoro di beneficenza con organizzazioni come la Afghanistan Relief Organization e Amnesty International, e ha anche lavorato con diversi enti per attirare l'attenzione sulle sfide che i rifugiati affrontano quotidianamente.

Alla luce dell'attuale clima mondiale, con le proteste Black Lives Matter che non sembrano fermarsi, l'attrice - oltre a una donazione di 1 milione di dollari - ha raccontato come discute con i suoi figli di razzismo sistematico e ingiustizia.

**Black Lives Matter: 6 cosa da sapere su quello che sta succedendo in America (e nel mondo)**

Angelina Jolie si è aperta ad Harper's BAZAAR UK raccontando della propria famiglia e dell'importanza di riconoscere il suo privilegio nel crescere dei figli di colore.

**C'è un consiglio che Angelina Jolie dà sempre ai suoi figli: ecco qual è**

(Continua sotto la foto)

Angelina Jolie: «La Polizia è solo parte del problema»

La Jolie ha raccontato di vedere positivamente le proteste Black Lives Matter in giro per il momento, ma ammette di sapere che il percorso verso l'uguaglianza sarà lungo e dovrà comprendere importanti cambiamenti a livello di leggi e istituzioni.

**Brad Pitt e Angelina Jolie stanno riallacciando i rapporti: non andavano così d'accordo da anni**

«Sembra che il mondo si stia svegliando e che le persone stiano forzando una resa dei conti più profonda nelle nostre società - ha detto l'attrice al magazine.

È tempo di apportare modifiche alle nostre leggi e alle nostre istituzioni, ascoltando coloro che sono stati maggiormente colpiti e le cui voci sono state troppe volte escluse».

E ancora: «Un sistema che protegge me ma che potrebbe non proteggere mia figlia - o qualsiasi altro uomo, donna o bambino nel nostro paese - in base al colore della pelle è intollerabile».

**Angelina Jolie parla dei figli che diventano grandi (e rimpiange l'adolescenza)**

«Dobbiamo andare oltre la simpatia e le buone intenzioni, e modificare le leggi e le politiche che affrontano effettivamente il razzismo strutturale e le disuguaglianze».

«La fine degli abusi nella polizia è solo l'inizio. Il problema del razzismo va ben oltre, tocca tutti gli aspetti della società, dal nostro sistema di istruzione alla nostra politica».

Ai suoi sei figli, tra cui Maddox, originario della Cambogia, Zahara dell'Etiopia e Pax del Vietnam, la Jolie insegna a combattere contro i pregiudizi:

«Ascoltate coloro che sono oppressi e non assumete mai di sapere cosa sta passando un'altra persona».

**Ecco come sono diventati i figli di Angelina Jolie e Brad Pitt oggi**