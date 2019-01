La 10 Year Challenge è la nuova ossessione di Instagram e Facebook: ecco cos'è, come funziona e le più belle foto delle star che hanno partecipato

Il 2019 è iniziato all'insegna delle sfide social: dopo lo smacco di Kylie Jenner battuta da un uovo per la foto con più like della storia di Instagram, ora la sfida è contro il tempo - quello che passa perlomeno.

** Vi spieghiamo cos'è la sfida tra Kylie Jenner e l'uovo **



La nuova tendenza virale che probabilmente avrete visto comparire a macchia d'olio sul vostro feed è la #10YearChallenge, che sta prendendo piede con estrema velocità su Instagram, Facebook e Twitter.

Ecco in cosa consiste, come partecipare e una raccolta dei post più divertenti delle celebrities.

(Continua sotto la foto)

Cos'è la 10 Year Challenge

Questa sfida è stata ribattezzata anche con l'hashtag #HowHardDidAgingHitYou.

Effettivamente potrebbe sorgere una domanda: siamo proprio sicuri di voler far vedere ai nostri follower com'eravamo 10 anni fa?

O se come e quanto siamo invecchiati?

Se anche la vostra risposta fosse no, ciò non ha impedito al popolo di Instagram e a moltissime celebrities di partecipare al 2009/2019 contest.

Il messaggio generale di questa challenge?

Far crescere l'autostima e l'amore per se stessi mostrano al mondo al mondo come si è migliorari in questi 10 anni (o come non si sia invecchiati neanche di un giorno).

Come funziona

Partecipare alla sfida è abbastanza facile.

Tutto quello che bisogna fare è pubblicare due immagini - di solito una accanto all'altra - che sono state prese a distanza di dieci anni sul proprio account Facebook / Instagram con l'hashtag #10YearChallenge.



Sostanzialmente si tratta di un grosso throwback lungo 10 anni.

L'unica regola è che la foto vecchia sia effettivamente del 2009.

Non 2008, non 2010: non vale barare per trovare una foto migliore.

Le celebrities che hanno preso parte alla #10YearChallenge

Naturalmente, molte persone hanno preso parte alla sfida del web, e tra queste anche tante celebrities internazionali.

Da Amy Schumer, a Jessica Biel, da Miley Cyrus a Ellen DeGeneres, Nicki Minaj e Chiara Ferragni.

Ecco le foto più belle (e anche un po' imbarazzanti) di questa #10YearsChallenge.

Amy Schumer

Jessica Biel

Chiara Ferragni

Ellen DeGeneres

Nicki Minaj

Lily Collins

Madonna