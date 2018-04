Maschio o femmina che sia, il terzo royal baby sta per nascere: ecco i nomi più probabili secondo i bookmaker inglesi

Un tweet dell'account ufficiale di Kensington Palace ha informato il mondo della prossima nascita del terzo Royal Baby.

Kate Middleton questa mattina è stata portata nella clinica dove nascerà il royl baby numero 3, la Lindo Wing, a travaglio iniziato.

*** Qui l'annuncio di Kensington Palace ***

Il sesso del bambino non è mai stato rivelato, ma lo conosceremo non appena verrà dato l'annuncio della nascita.

Per il nome, invece, ci sarà da avere pazienza.

Maschio o femmina, però, le scommesse sul nome sono aperte da mesi e, secondo i bookmaker più esperti, la rosa di nomi considerati probabili è limitata a un nome nel caso in cui la bambina fosse femmina e uno nel caso in cui a nascere fosse un maschio.

Nello specifico, Alice e Albert.

(Continua sotto la foto)

Va detto anche che in molti pensano che Kate e William siano in attesa di una seconda femmina, che chiameranno Alice in onore del nonno Filippo.

La madre del Principe Philip infatti si chiamava Alice ed era una bis nipote della Regina Vittoria.

Quello che è certo, infatti, è che le famiglie reali tendono a riutilizzare gli stessi nomi a distanza di qualche generazione e Kate e William per ora non fanno eccezione:

Il Principe George Alexander Louis e la Principessa Charlotte Elizabeth Diana devono i loro nomi alla dinastia Windsor del 18° e 19° secolo.

Un altro punto a favore di Alice e Albert? George e Charlotte sono entrambi di due sole sillabe, così come Alice e Albert, e a quanto sostengono gli esperti chi manifesta una simile preferenza tende a mantenerla.