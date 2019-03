Taylor Swift ha imparato sulla sua pelle a tenere i fidanzati lontani dai riflettori e da Instagram. Ecco cos'ha raccontato parlando di Joe Alwyn

In una nuova intervista pubblicata sulla rivista Elle, Taylor Swift ha rivelato alcune lezioni di vita che ha imparato a sue spese prima di compiere 30 anni.

Tra le molte cose che la cantante ha raccontato, i fan sono finalmente venuti a conoscenza del motivo per cui Taylor Swift è determinata a mantenere la sua relazione con Joe Alwyn il più privato possibile.

Queste le sue parole: «Per troppo tempo le opinioni proiettate dagli estranei su di me hanno influenzato il modo in cui vedevo le mie relazioni.

Che si trattasse del consenso generale di internet su che ragazzo fosse giusto per me, o quello che la gente pensava fosse couple goals basato sulle immagini di Instagram, era tutto sbagliato. Quelle cose non sono reali».

E ancora: «Per chi cerca sempre l'approvazione come me questa è stata una lezione importante da imparare, che mi ha aiutato a creare il mio sistema di valori di ciò che realmente desidero».

Come riprova il fatto che la pop star ha disattivato i commenti su Instagram e pubblica quasi esclusivamente solo informazioni ufficiali, come la promozione di musica e altri progetti, piuttosto che sue informazioni personali.

E anche se a volte appaiono in pubblico insieme, seppur in rare occasione di eventi privati o di escursioni, Taylor e Joe non hanno mai pubblicato una loro foto online.

(Continua sotto la foto)

Considerando però che la relazione va ormai avanti da un po' di tempo, sembra doverso dire che stare lontano dai social media è un bene per la vita amorosa di Taylor Swift.

I due escono insieme da circa due anni, anche se la loro storia d'amore è ancora molto misteriosa.

Nessuno, infatti, sa dove si sono conosciuti Joe Alwyn e la cantante.

Si ipotizza che i due possano essersi incontrati per la prima volta al Met Gala del 2016, dove erano presenti entrambi. L'unico problema con questa teoria è che la Swift all'epoca era ancora con il suo ormai ex fidanzato Calvin Harris.

** A chi sono dedicate le canzoni di Taylor Swift **

Ma la conferma ufficiale della relazione arriva solo nel maggio 2017 sul The Sun, e da lì alcuni amici della coppia, tra cui il cantante Ed Sheeran, hanno più volte confermato che tra Taylor Swift e Joe Alwyn c'è un'ottima intesa amorosa.