Shawn Mendes e Camila Cabello si sono lasciati dopo due anni di relazione.

I due cantanti hanno condiviso la notizia della loro rottura ieri sera (17 novembre), rilasciando una dichiarazione congiunta sui rispettivi profili Instagram.

In una storia, condivisa da entrambi, si legge la seguente dichiarazione:

«Ehi ragazzi, abbiamo deciso di porre fine alla nostra relazione romantica, ma l’amore che proviamo l’un l’altra come persone è più forte che mai».

«Abbiamo iniziato la nostra storia come migliori amici e adesso continueremo ad essere best friends. Entrambi abbiamo sempre apprezzato il vostro supporto, fin dall’inizio e continueremo a farlo. Camila e Shawn».

Shawn Mendes e Camila Cabello: la timeline della loro relazione

Mendes, 23 anni, e Cabello, 24, si sono conosciuti quando hanno collaborato per la prima volta nel 2015, anno in cui hanno pubblicato la loro prima canzone I Know What You Did Last Summer.

Tuttavia i due hanno iniziato a frequentarsi seriamente solo nel giugno del 2019, poco dopo l'uscita del loro singolo di successo Señorita.

In un'intervista dell'anno scorso con James Corden, Shawn Mendes ha reagito a un video del 2015 in cui negava che tra lui e Camila ci fosse del tenero.

«Siamo solo buoni amici», aveva detto nella clip. Ma discutendone con Corden, il cantante aveva poi raccontato: «Mi ci sono voluti tre anni prima di capire e ammettere che ero completamente innamorato di lei, ma ora ho notato che era già abbastanza ovvio visto che me lo si leggeva in faccia».

La separazione tra Shawn Mendes e Camila Cabello arriva come un fulmine a ciel sereno.

Nessuno si aspettava infatti che le cose tra loro non funzionassero più.

Sul red carpet al Met Gala lo scorso settembre e durante loro uscite pubbliche i due sembravano assolutamente affiatati, e l'ultima foto di coppia pubblicata su Instagram il giorno di Halloween sembra ritrarre due giovani felici e innamorati.

Al momento non si sa ancora quali siano state le ragioni di questa separazione. Ma sia Shawn che Camila sono persone abbastanza private, quindi è improbabile che sapremo di più sull'accaduto.