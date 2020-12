Camilla Cabello si è lasciata andare in un raro commento sulla sua relazione con Shawn Mendes, dicendosi grata di averlo al suo fianco

Camila Cabello ha aperto il suo cuore al grande pubblico, raccontando i dettagli della sua relazione con Shawn Mendes e svelando come ci sia molto di più di quello che i fan vedono sui social media.

In un post su Instagram sabato 28 Novembre, in occasione del Ringraziamento, Camila ha espresso quanto sia grata di avere al suo fianco Shawn Mendes da ormai più di un anno.

La cantante ha condiviso uno scatto di loro due che si baciano mentre sono seduti su una roccia. Accanto alla foto, come didascalia, ha confessato di aver «imparato molto sull'amore» dalla sua relazione con Shawn Mendes.

«Non ci sono solo i momenti felici e beati che vedi nelle foto e nei video» ha scritto Camila.

«Quando sei in una relazione con qualcuno, sembra che loro siano questo specchio che riflette te stesso: devo costantemente affrontare le mie paure, le mie ansie, le mie insicurezze, i miei pensieri, le mie convinzioni sulla vita e su me stessa. A volte non è così semplice come sembra nelle foto. A volte è disordinato, scomodo e brutto».

(Continua sotto la foto)

Camila Cabello riflette sull'amore e i social media: «Non è semplice come nelle foto»

Ma nonostante questo «disordine» che ci si ritrova a vivere delle volte, Camila Cabello ha spiegato che il bene supera decisamente il male.

«Non c'è niente come l'attrazione, la forza dell'amore, essere la luce nell'oscurità, essere l'attrazione gravitazionale che ti dà la forza implacabile di essere più coraggiosa, più saggia e migliore di quanto eri ieri».

«È così istintivo per noi amare, anche se la nostra mente a volte cerca di proteggerci dal possibile dolore. La nostra natura come esseri umani è amare. Ed essere innamorati significa scegliere più e più volte quella stessa persona con cui affrontare le cose disordinate. E questo è molto più bello, crudo e reale della perfezione».

Camila Cabello ha concluso con una riflessione personale, ricordando che i social media spesso danno solo rappresentazioni dei momenti salienti e perfetti, ma che è importante tenere presente che non sempre vediamo l'immagine completa e cosa c'è davvero quando le persone sollevano il sipario.

«Sono assolutamente vulnerabile sui social media perché penso che qui si mostri solo la perfezione della vita; e questo può farci sentire tutti più soli e strani! Quindi prendi il tuo bicchiere e brinda al disordine e alla stranezza dell'essere umano e al miracolo. E la facilità. E l'istinto. E la forza implacabile che è l'amore».