Da una stanza solo per le parrucche a carta igienica che si abbini alla carnagione: ecco le richieste più folli che le star hanno nel loro contratto

Non è una novità che attori, cantanti e star internazionali abbiano delle richieste particolari incluse nel loro contratto di lavoro.

Per esempio, è risaputo che Julia Roberts ha avuto per decenni una clausola di non nudità, che Roger Moore ha chiesto una scorta infinita di sigari Montecristo mentre interpretava James Bond e che Paris Hilton ha richiesto aragoste vive illimitate durante le riprese di uno dei suoi film.

Queste citate sono però solo le più famose. In realtà sono moltissime le celebrities che hanno inserito nei loro contratti richieste... particolari.

Eccole.

Le richieste più assurde che si possono leggere nei contratti delle star

(Continua sotto la foto)

Katy Perry ha delle richieste specifiche sui fiori

Katy Perry sa sempre ciò che vuole durante i suoi tour. Secondo quanto riferito, per esempio, alla cantante di Roar piace fare uno spuntino prima del concerto, con frutta e verdura e preferisce i distributori d'acqua rispetto all'acqua in bottiglia.

Ed è molto esigente riguardo ai fiori presenti nel camerino: vuole solo ortensie bianche e viola, rose e peonie rosa e bianche. Se nessuno di questi fiori è disponibile, si accontenterà di una composizione di fiori bianchi stagionali, comprese le orchidee. Ma non accetterà altro.

Tom Cruise non vuole che la sua faccia venga usata sul merchandising

Tom Cruise è fondamentalmente la definizione che si può leggere nel dizionario di una star del cinema.

Per questo è piuttosto sorprendente che abbia una clausola scritta nel suo contratto che impedisce che la sua persona venga utilizzata per action figure, videogiochi e altri prodotti.

George Clooney richiede un alloggio elaborato e appositamente costruito per lui

Un attore della reputazione di George Clooney ovviamente non resterà mai in una "semplice" stanza d'hotel per tutta la durata delle riprese di un film. Per questo, quando lavorava per il film Gravity, il suo contratto includeva una clausola che prevedeva un alloggio di lusso costruito per il suo uso esclusivo.

Più nel dettaglio, Clooney ha richiesto che tale alloggio avesse terrazze e vasche idromassaggio, un campo da basket e un giardino paesaggistico, e che fosse collegato a una spiaggia privata.

Cher vuole una stanza d'albergo solo per le sue parrucche

Secondo il tabloid inglese The Sun, quando la leggendaria cantante suonò alla O2Arena di Londra nel 2019, fece fatto richieste che includevano una macchinetta per granite e fontane di cioccolato bianco e al latte.

Inoltre la cantante è solita volere un'intera stanza d'albergo solo per ospitare la sua collezione di parrucche.

Justin Bieber vuole mangiare solo piatti chiamati come le sue canzoni

Dal momento che è una delle pop star più ricche e di maggior successo del mondo, potevamo già immaginare che Justin Bieber faccia richieste stravaganti.

Durante i suoi tour, il cantante viaggia con uno chef privato che prepara i suoi pasti. Bieber avrebbe dunque chiesto che i piatti preparati dallo chef prendessero il nome dalle sue canzoni di successo.

Uma Thurman può licenziare i co-protagonisti e registi

Nel contratto di Uma Thurman per il film Eloise in Paris c'era una clausola piuttosto particolare.

L'attrice infatti poteva porre il veto alle decisioni prese dal regista del film o dai suoi co-protagonisti. A tutti gli effetti poteva licenziare tutti i colleghi.

Johnny Depp viene pagato anche se non lavora

Una delle clausole contrattuali più ambite a Hollywood è una quella del "pay or play", che prevede che a un attore venga pagata la sua quota negoziata, qualunque cosa accada.

È il caso di Johnny Depp, che ha ricevuto il pagamento di 16 milioni di dollari dalla Warner Bros nonostante sia stato licenziato dal terzo film di Animali Fantastici.

Barbra Streisand vuole carta igienica che si abbini alla sua carnagione

Dopo un'esperienza presumibilmente traumatica, Barbra Streisand decise che tutti i bagni in cui lei avrebbe mai messo piede nella sua vita avrebbero dovuto avere carta igienica color pesca per abbinarsi alla sua carnagione.

Il suo contratto richiede anche che vengano regolarmente messi dei petali di rosa nei suoi bagni.