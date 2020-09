Da Blake Lively a Robert Pattinson, da Kate Winslet a George Clooney, ecco gli attori che hanno odiato il loro ruolo più famoso

È innegabile che alcuni attori vengano riconosciuti (quasi) esclusivamente per il ruolo da loro interpretato in una particolare serie o film che li ha resi famosi.

Insomma, è davvero possibile scindere Sarah Jessica Parker da Carrie Bradshaw e Jennifer Aniston da Rachel Green?

Tuttavia, non sempre i sentimenti degli attori per i ruoli che hanno interpretato sono positivi e di gratitudine.

Anzi, alcune delle star di Hollywood che conosciamo oggi hanno odiato il ruolo per cui sono diventati famosi.

Ecco chi.

(Continua sotto la foto)

Penn Badgley nel ruolo di Joe Goldberg in You

Joe Goldberg, il personaggio principale di You, non è un bravo ragazzo, e Badgley ne è pienamente consapevole. È anche pienamente consapevole del fatto che molte fan hanno avuto una cotta per Joe.

In un'intervista su The Today Show, Badgley ha detto:

«Joe è un ragazzo piuttosto riprovevole. Inizi a scoprire la sua vera natura molto presto nello show. Ed è un ragazzo in grado di pedinare, è in grado di uccidere, è in grado di manipolare e abusare.

Non riesco a capire come certe ragazze possano essersi prese una cotta per uno come lui».

Robert Pattinson nel ruolo di Edward Cullen in Twilight

Robert Pattinson odia Twilight e odia Edward, non ne ha mai fatto mistero.

L'attore durante un'intervista aveva addirittura detto:

«È la persona più ridicola che vi venga in mente... più leggo la sceneggiatura, più odio questo ragazzo.

Inoltre, è un vergine di 108 anni, quindi ovviamente ha qualche problema».

Kate Winslet nel ruolo di Rose in Titanic

Anche se Kate non odia affatto il film, non è elettrizzata dalla sua interpretazione di Rose quando pensa al passato.

«Ogni singola scena, sono tipo 'Davvero, davvero? L'ho fatto davvero?' Anche il mio accento americano, non riesco proprio ad ascoltarlo. È terribile».

Adam Brody nel ruolo di Seth Cohen in The O.C.

Non è che Adam Brody odi il personaggio che ha interpretato in The O.C., però odia parlarne.

In un'intervista all'Huffington Post, l'attore è ha spiegato perché non ne può più di continuare a parlare di Seth Cohen:

«Diventa noioso, tutto qui. Non è che non ne vado fiero, ma mi dà fastidio perché ho esaurito le conversazioni a riguardo».

Blake Lively nel ruolo di Serena Van Der Woodsen in Gossip Girl

In un'intervista con Allure, Blake Lively ha spiegato che interpretare un personaggio così privilegiato e travagliato in Gossip Girl a volte era «compromesso personale».

«Non sono orgogliosa di certe cose che ho dovuto fare come Serena, tipo le overdose di cocaina e andare a letto con il marito di qualcun altro».

«Alla gente è piaciuto lo show, ma per me è sempre stato un compromesso a livello personale - perché ho sempre cercato di mandare un messaggio più grande al pubblico».

Brad Pitt nei panni di Rory in L'ombra del diavolo

Al momento dell'uscita del film, Brad Pitt dice:

«Questo è il pezzo più irresponsabile del cinema contemporaneo che io abbia mai visto, se così si può chiamare».

Shailene Woodley nel ruolo di Amy in La vita segreta di una teenager americana

Woodley ha interpretato Amy per cinque anni, e ha detto: «Verso la fine, le cose che stavamo predicando nello show non erano allineate con la mia integrità morale».

«Quindi è stato un po' difficile presentarsi al lavoro ogni giorno sapendo che avremmo avuto un'influenza su migliaia, milioni di giovani in tutto il paese, quando in realtà non erano i valori che avrei voluto trasmettere».

Zac Efron nel ruolo di Troy in High School Musical

Noi fanciulle abbiamo certamente amato Troy Bolton, ma Zac Efron no.

«Quando faccio un passo indietro e guardo la mia carriera a volte penso che vorrei tanto ancora dare un calcio in c*** a quel ragazzo».

George Clooney nel ruolo di Batman in Batman & Robin

Anche George Clooney non ama tutti i ruoli in cui recita, e si scusa continuamente per il suo ruolo in Batman anni dopo.

«Lasciatemi solo dire che in realtà pensavo di aver distrutto il franchise fino a quando qualcun altro non lo ha riportato in luce anni dopo e lo ha cambiato.

All'epoca pensavo che sarebbe stata un'ottima mossa di carriera. Non lo era».

Daniel Craig nel ruolo di 007 in James Bond

Daniel Craig ha sempre amato il suo personaggio, ma è stanco della serie.

Quando gli è stato chiesto se poteva immaginare di girare un altro film nei panni di James Bond nel 2015, Craig ha detto:

«Preferirei rompere questo bicchiere e tagliarmi i polsi. No, non vorrei riprendere i panni di 007. Per niente».

Halle Berry nel ruolo di Catwoman in Catwoman

Halle Berry non ha mai nascosto il fatto che odiava il film in cui recitato come protagonista.

Nel 2005, l'attrice ha vinto un premio proprio per Catwoman, e sul palco ha detto: «Voglio ringraziare Warner Bros per avermi scelto in questo film di merda».

Daniel Radcliffe nel ruolo di Harry Potter in Harry Potter e il Principe Mezzosangue

Daniel Radcliffe ha ammesso in un'intervista con Playboy che non gli piace guardare quel film perché «Lo odio. Non sono bravo, la mia recitazione è monotona e vedo che quello che stavo cercando di fare non mi è venuto bene».

«Il film che preferisco è il quinto [L'Ordine della Fenice] perché lì vedo i miei progressi».

Miley Cyrus nel ruolo di Hannah Montana in Hannah Montana

Mentre Cyrus non ha mai odiato il suo personaggio o lo spettacolo, ma ha sempre parlato dell'effetto negativo che ha avuto su di lei.

«Sono stata fatta sembrare una persona che in realtà non ero, il che probabilmente mi ha causato un po' di problemi con il mio corpo perché era stato sistemato e tenuto sotto osservazione ogni giorno per così tanto tempo, che quando è finito lo show non mi riconoscevo più».

Macaulay Culkin nel ruolo di Kevin in Mamma ho perso l'aereo

Sebbene Macaulay Culkin ripercorra con affetto il suo tempo come Kevin McCallister, l'attore ha detto a Ellen Degeneres che semplicemente non gli piacciono i film di Natale.

L'attore ha detto: «Non riesco a riguardarlo ogni anno come fanno praticamente tutti perché proprio non mi piace».

Jamie Dornan nel ruolo di Christian Grey in Cinquanta sfumature di grigio

La controversa trilogia è ciò che ha reso Jamie Dornan famoso, ma l'attore ha spesso raccontato come ha trovato difficile entrare nella testa del suo personaggio:

«Non credo che interpreterò mai più un personaggio così diverso me».

L'attore tra l'altro non ha mai visto i film.