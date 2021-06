Quando vedremo i figli di Harry e Meghan? Secondo i rumors, Harry porterà il figlio Archie in visita a Londra; ma per conoscere Lilibet ci vorrà pazienza

Vi state chiedendo quando vedremo le prime foto dei figli di Harry e Meghan? Bene, potrebbe non volerci troppo tempo (perlomeno per quelle aggiornate di Archie, il primogenito).

Dopo più di un anno da quando il principe Harry e Meghan Markle hanno lasciato i loro doveri reali e si sono trasferiti in California, infatti, i due potrebbero riunirsi per la prima volta con il resto della royal family.

Il principe Harry tornerà a Londra per apparire a fianco del fratello William all'inaugurazione della statua della principessa Diana a Kensington Palace il 1 luglio.

Non è chiaro ancora se il duca del Sussex sarà accompagnato o meno dalla moglie Meghan, che ha dato alla luce Lilibet Diana lo scorso 4 giugno.

Ma secondo gli esperti reali, che ci sia o meno Meghan, Harry non tornerà nel Regno Unito da solo.

**A William e Kate manca Harry (e non Meghan): «Erano un trio inseparabile»**

Quando vedremo (di nuovo) i figli di Harry e Meghan?

(Continua sotto la foto)

Il principe Harry porterà Archie a Londra

Questa è la prima volta dopo tanto tanto tempo che i fan della coppia riusciranno a (ri)vedere Archie.

L'esperto reale Duncan Larcombe ha spiegato: «Da quello che ho sentito da fonti reali affidabili, Harry tornerà per l'inaugurazione della statua di sua madre. Si pensa che stia pianificando di rimanere a Frogmore [la sua ex residenza con Meghan], e passerà lì la quarantena».

«Ma non sarà solo - tutti pensano che Harry porterà Archie con sé».

«L'arrivo di Archie sarebbe una grande distrazione dalla situazione. E la decisione di portarlo potrebbe essere il primo segno di ammissione di colpa da parte di Harry» ha continuato l'esperto.

Si riferisce alla tensione che è salita alle stelle da quando il principe Harry e Meghan Markle hanno accusato l'istituzione reale di razzismo durante l'intervista con Oprah Winfrey all'inizio di quest'anno.

**La regina Elisabetta si schiera al fianco di Harry e Meghan dopo l'intervista**

Duncan Larcombe ha concluso dicendo:

«Penso che creda ancora che ciò che lui e Meghan hanno fatto sia stata la cosa giusta, ma riportare indietro Archie sarebbe una sorta di ramo d'ulivo, un chiaro segno che sta cercando di fare pace per ciò che è successo di recente.

La presenza di Archie potrebbe aiutare a guarire molto dolore».

Quando potremo vedere Lili?

Ma se è vero che il principe Harry porterà Archie a Londra, quando potremo invece vedere le prime foto della figlia Lilibet Diana?

**Ecco il vero motivo per cui la figlia di Harry e Meghan si chiama così**

I Sussex hanno dato la notizia della nascita della bambina a inizio mese, e da allora i fan reali non vedono l'ora di conoscere la piccola Lili.

Probabilmente però, bisognerà aspettare ancora un po' di tempo.

Da quando Harry e Meghan si sono ritirati come membri anziani della famiglia reale l'anno scorso, hanno adottato un approccio estremamente privato riguardo la propria vita, in particolare quando si tratta di condividere dettagli e fotografie della loro famiglia.

**Harry e Meghan fanno causa ai paparazzi che hanno usato i droni per riuscire a fotografare Archie**

E se prima magari erano obbligati dalle tradizioni reali, ora non lo sono più - il che significa che non hanno alcuna pressione per rilasciare foto o informazioni su di sé e sui figli.

Considerato poi che la coppia ha fatto passare qualche giorno prima di informare il pubblico della nascita di Lili, è probabile che Harry e Meghan non abbiano alcuna fretta di condividere la prima foto della loro figlia.

Potrebbero dunque passare mesi, se non un anno intero, prima di riuscire a vedere la famiglia al completo e conoscere l'ultima arrivata in casa Sussex.