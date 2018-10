Oggi alle 13.58 Pippa Middleton ha partorito: lei è James sono diventati genitori di un maschietto. Prime fonti comunicano che mamma e bambino stanno bene

Pippa Middleton e James Matthews sono appena diventati genitori del loro primo figlio.

Il giorno 16 ottobre alle ore 13.58 è infatti nato il primogenito della coppia, un maschietto di poco meno di 4 chili, presso la clinica Lindo Wing del St. Mary's Hospital di Londra (la stessa dei Royal Babies).

Pippa è stata avvistata entrare in clinica ieri sera sul tardi, con il marito James che portava la borsa con il necessario per passare lì la notte.

Poi, questa mattina, James Matthews è stato visto correre per entrare in clinica poco dopo le 10.

Un fonte vicino alla coppia dice: «Everyone is delighted and mother and baby are doing well» (Sono tutti entusuasti, e mamma e bambino stanno bene).

Il nome del bambino non è ancora stato rivelato.

Pippa è già zia di George, Charlotte e Louis, quindi questi nomi sono decisamente fuori dalla lista.

Secondo i rumors la coppia sceglierà uno dei nomi dei genitori in loro onore. Quindi potrebbe essere Michael - come il papà di Pippa - o David - papà di James.

Potrebbero anche opterare per James, in onore del fratello di Pippa; anche se chiamare il figlio con lo stesso nome del padre è ormai un po' fuori moda.

L’annuncio della gravidanza

La notizia che Pippa Middleton, sorella minore della Duchessa di Cambridge, era incinta è arrivata ad aprile, dopo le visite di controllo del terzo mese.

La prima a sapere della gravidanza è stata proprio Kate e poi il resto della famiglia.

La conferma ufficiale è arrivata poco prima della nascita del terzo Royal baby, il principe Louis, dopo parecchie settimane di speculazioni da parte dei media britannici.

Pippa ha confermato la sua gravidanza nella sua rubrica di fitness per il Waitrose Weekend, dove ha pubblicato un pezzo dal titolo "Allenarsi durante la gravidanza" dove ha condiviso la gioia che ha provato nel primo trimestre, insieme alle sfide che ha affrontato per adeguare il suo regime di allenamento con il benessere del bambino.

I mesi di gravidanza

Pippa ha raccontato di aver affrontato i primi mesi di gravidanza benissimo e senza nausee mattutine, al contrario della sorella Kate che invece ha semper sofferto di iperemesi gravidica (cioè appunto nausea e vomito) nei primi mesi di gravidanza.

Questo ha permesso alla secondogenita di casa Middleton di concentrarsi sullo sport come ha sempre amato fare anche durante la dolce attesa.

Infatti, Pippa Middleton è riuscita a tenersi in forma grazie al tennis, sport adorato dalla neo mamma sin dall'infanzia, e che ha continuato a praticare anche durante la gravidanza.

Il matrimonio con James Matthews

La coppia si è sposata il 20 maggio del 2017 nel Berkshire, e più precisamente nella tenuta della famiglia Middleton.

La cerimonia era stata intima e riservata, Pippa stessa aveva detto di voler le telecamere il più lontano possibile - motivo per cui Meghan Markle non era stata invitata.

L'abito scelto dalla sorella della Duchessa di Cambridge Kate ricordava molto quello di quest'ultima: in pizzo, con gonna da principessa e velo lunghissimo. Creato per Pippa dallo stilista Giles Deacon.

Pippa e James fanno coppia fissa dal 2012, e dopo primi mesi di alti e bassi, voci sostengono che l’amore si sia definitivamente acceso durante una vacanza a St. Barts, dove la famiglia di lui possiede un resort.