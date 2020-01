Miley Cyrus e Liam Hemsworth avevano firmato un accordo prematrimoniale: i due saranno ufficialmente single dal 22 febbraio

Miley Cyrus e Liam Hemsworth sono (già) divorziati.

I due hanno concluso il loro matrimonio, durato otto mesi, ieri pomeriggio, quando un un giudice ha approvato tutti i documenti.

Le negoziazioni tra ex marito e moglie erano iniziate a dicembre: d'altra parte Liam e Miley avevano firmato un contratto prematrimoniale e, siccome non hanno avuto figli, il procedimento verso il divorzio è stato rapido.

Tuttavia, secondo TMZ il giudice avrebbe posticipato la data dell'ufficializzazione, il che significa che né Miley né Liam saranno veramente single fino al 22 febbraio.

(Continua sotto la foto)

L'attore, 30 anni, e la cantante, 27, avevano annunciato la loro separazione lo scorso agosto.

Secondo i rumors, Liam Hemsworth voleva provare a tenere insieme il suo matrimonio, ma Miley Cyrus ha ufficializzato la notizia sui social.

**Liam Hemsworth ha saputo della fine del suo matrimonio con Miley da Instagram**

Ecco perché l'attore ha scelto Laura Wasser, il più famoso avvocato divorzista delle celebrità (con ex clienti come i Kardashian, Johnny Depp e Ryan Reynolds) per rappresentarlo.

Secondo E! News, Liam sperava di poter conciliare i loro problemi di coppia, prima di ricorrere al divorzio.

Una fonte avrebbe rivelato: «Hanno provato a fare funzionare il loro matrimonio per mesi, ma a un certo punto si sono resi conto che non provavano più quello che hanno sempre sentito l'uno per l'altra. È stato un anno difficile».

Ma a quanto pare: «Miley è sollevata dal fatto che lei e Liam abbiano raggiunto un accordo per il divorzio - avrebbe detto la fonte a People - Vuole solo voltare pagina e andare avanti».