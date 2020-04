Liam Hemsworth dopo il divorzio da Miley Cyrus è riuscito a voltare pagina e a ritrovare la felicità grazie alla corsa e agli allenamenti intensivi

Liam Hemsworth e Miley Cyrus hanno annunciato la loro separazione nell'agosto 2019, finalizzando il divorzio a febbraio 2020, ma fin da subito l'attore australiano ha lavorato duramente per ritrovare l'equilibrio nella sua vita.

E ora Liam afferma di sentirsi benissimo.

Ma come ha fatto a ritrovare la felicità dopo il divorzio con Miley?

Raccontando come ha trascorso gli ultimi sei mesi (cioè da quando la coppia ha annunciato la separazione) Liam Hemsworth ha detto a Men's Health Australia:

«Onestamente, per mantenere la mia mente sana e rimanere in equilibrio con la mia vita, mi sono dedicato molto all'esercizio fisico che è stato grande aiuto per me».

Dopo che Miley Cyrus e Liam Hemsworth hanno confermato la loro separazione in agosto, il trentenne australiano ha cercato di rimanere relativamente lontano dalle notizie di gossip.

Ora Liam è attualmente sulla buona strada per «lasciarsi alle spalle gli ultimi anni», ha scritto Scott Henderson di Men’s Health Australia nell'intervista all'attore per la cover di aprile.

«Ho trascorso gran parte del progetto correndo e allenandomi - ha detto Liam - Ed è stata un'ottima cosa perché mi ha aiutato a voltare pagina.

Sono arrivato a un punto in cui facevo 10 chilometri di corsa tutti i giorni, cosa che non ho mai fatto prima in vita mia».

Il suo allenatore ha confermato dicendo:

«Non lo vedevo così felice da tanto tanto tempo».

Merito delle endorfine?