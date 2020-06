In una rara intervista Miley Cyrus racconta perché ha iniziato ad andare in terapia e deciso di dire addio ad alcool e droghe

Miley Cyrus è sobria da sei mesi.

In una nuova intervista con Variety, la cantante, 27 anni, ha raccontato i cambiamenti della sua vita, perché ha deciso di seguire un percorso di sobrietà e anche a cosa erano dovuti i suoi eccessi.

All'inizio, Miley Cyrus pensava fosse solo una cosa temporanea per l'intervento alle corde vocali, ma così non è stato.

«È stato molto importante per me nell'ultimo anno vivere uno stile di vita sobrio, perché volevo davvero perfezionare la mia carriera».

«Ho avuto un intervento chirurgico alle corde vocali molto serio a novembre - ha raccontato Miley, aggiungendo - E sono rimasta sempre sobria da quel momento e in questi ultimi sei mesi».

A cosa sono dovute le dipendenze di Miley Cyrus

Niente più alcool e marijuana per la cantante di Wrecking Ball, che rivela come questa sobrietà l'abbia aiutata a capire molte cose di sé e della sua famiglia, e come il passato possa averla influenzata oggi.

«Mia madre è stata adottata e ho ereditato alcuni dei sentimenti che provava, i sentimenti di abbandono e il voler dimostrare che sei una persona preziosa - ha detto Miley a Variety - I genitori di mio padre hanno divorziato quando aveva 3 anni, quindi lui è cresciuto da solo praticamente».

«Ho indagato molto nella storia della mia famiglia, ed effettivamente presenta molte sfide per la salute mentale che possono creare dipendenze».

Miley Cyrus ha iniziato il suo cammino alla ricerca di se stessa chiedendosi: «Perché io sono come sono?»

Questo, come ha detto, l'ha portata a «comprendere il presente e il futuro molto più chiaramente», grazie anche all'aiuto di esperti: «Penso che la terapia sia fantastica».