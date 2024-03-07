Miley Cyrus è il volto della nuova campagna primavera/estate 2024 di Dolce&Gabbana firmata da Mert Alas

Tornata proprio in queste settimane alla ribalta, grazie alla vittoria di un Grammy e dell'ultimo singolo, "Doctor", Miley Cyrus è la protagonista degli scatti per la nuova campagna eyewear primavera/estate 2024 di Dolce&Gabbana firmata da Mert Alas.

Cantautrice, attrice e performer americana che per l’occasione ha anche composto la colonna sonora dei contributi video lasciandosi ispirare dalla sua personale esperienza sul set.

Uno studio fotografico di Los Angeles, un letto rosso, Miley è lì, in tutto il suo fascino, immersa in un tempo sospeso. Accanto a lei, l’attore e modello americano Matthew Noszka.





Pose grafiche e sensuali catturate dalla lente d’autore di Mert Alas che cattura l’intesa e la passione dei protagonisti rivelandone il carattere, libero da ogni preconcetto e costrizione, come la nuova Collezione Dolce&Gabbana Eyewear.

Le proposte per la Primavera/Estate 2024 saranno disponibili in tutto il mondo a partire da marzo sul sito www.dolcegabbana.com e presso i migliori ottici e rivenditori EssilorLuxottica.

Le proposte di D&G Eyewear per lei

Tra le proposte donna, sono presenti i DG Crystal, caratterizzati da una forma geometrica irregolare e da aste in metallo impreziosite da linee sinuose e dal logo DG incrociato in cristalli argentati. Questi occhiali da sole sono espressione dell’estro e dell’estetica contemporanei. Oltre alla versione tono su tono, sono disponibili in oro con lenti gialle specchiate e in nero.

L'alternativa ai DG Crystal sono gli Sharpes Acetate: gli occhiali da sole in acetato dallo stile moderno, con forma ampia e rettangolare. Le lenti rosa si abbinano alle aste trasparenti dello stesso colore, ornate dal logo Dolce&Gabbana in argento. La palette comprende quattro opzioni di colore: nero, bianco, rosa, nude.

Le proposte di D&G Eyewear per lui

Occhiali dall’intramontabile forma pilot, caratterizzati dal doppio ponte e dall’iconico taglio a 45° sul frontale: le aste con la firma Dolce&Gabbana su placca metallica sono impreziosite da materiali e colori a contrasto. Oltre che da vista, è disponibile con lente nera e beige avana.

L'alternativa alla forma pilot, è un nuovo modello dal design squadrato e dai bordi spessi. Le aste presentano il logo Dolce&Gabbana inciso su una placca metallica. Oltre alle varianti nera e marrone, questo modello è disponibile anche in beige e grigio avana.

Le proposte di D&G Eyewear unisex

Occhiali da sole a mascherina in acetato dal design futuristico, caratterizzato da bordature dorate poste intorno all’intera struttura della montatura e aste personalizzate dal logo Dolce&Gabbana.

Courtesy of Press Office