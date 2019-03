Lady Gaga ha risposto alle voci sulla sua gravidanza in un tweet, rilasiando un annuncio ancora più importante per i fan

Le voci che vogliono Lady Gaga e Bradley Cooper insieme come una coppia non moriranno mai: la chimica e l'affinità che i due hanno mostrato sul palco degli Oscar cantando Shallow ha fatto andare i fan fuori di testa, e ora continuano a sperare ci sia qualcosa di più di una semplice amiciza tra i due attori.





Un tabloid americano avrebbe addirittura pubblicato uno scoop sostenendo che la cantante di Poker Face sia incinta, dichiarando però di non sapere se il padre sia il co-protagonista di A Star Is Born o il suo ex-fidanzato, Christian Carino.





Ci è voluto poco a scoprire che si tratta di una bufala, ma per eliminare ogni dubbio tra i fan ancora scettici è intervenuta la stessa Lady Gaga, che con un tweet ha confermato di essere incinta, ma non di un figlio.

Rumors I’m pregnant? Yeah, I’m pregnant with #LG6 — Lady Gaga (@ladygaga) 12 marzo 2019

Il tweet è stato pubblicato ieri in serata, e dice: «Ci sono voci che io sia incinta? Sì, sono incinta di #LG6».

E se siete confusi ve lo spieghiamo: Lady Gaga non è incinta, ma ha confermato ufficialmente un nuovo album in arrivo.

Si tratta del primo grande progetto della cantante di fama internazionale dopo il successo ottenuto con il film A Star Is Born: Lady Gaga aveva già accennato in passato che sta lavorando a un nuovo disco, ma il suo tweet suggerische #LG6 sia in via di completamento e che quindi non manchi molto all'uscita.

Non è ancora chiaro però quando Lady Gaga pubblicherà ufficialmente il nuovo album.

Di altro si sa ancora poco: alcuni fan hanno notato che recentemente Lady Gaga e Rhianna hanno iniziato a seguirsi sui social, alludendo così a una possibile collaborazione tra le due cantanti.

Ma per il momento non ci resta che aspettare di avere nuove notizie a riguardo.