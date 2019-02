Lady Gaga non si sposa più: a confermare la notizia è un rappresentante della cantante che ha detto «Niente drammi, semplicemente non ha funzionato»

Lady Gaga e il fidanzato, Christian Carino, si sono lasciati dopo circa due anni di relazione, un anello di fidanzamento al dito e un matrimonio in programma.

Un rappresentante della cantante ha confermato la notizia a People nella serata americana di ieri, martedì 19 febbraio.

A riguardo è stato detto:

«Non ha funzionato: le relazioni a volte finiscono. Non c'è una storia lunga e drammatica sulla fine».

La prima volta che Lady Gaga e Christian Carino sono stati visti insieme risale al febbraio 2017, quando sono stati avvistati a un concerto dei Kings of Leon. Un anno dopo, nell'ottobre 2018, Lady Gaga ha confermato di essere fidanzata con Carino, agente di talento per la Creative Arts Agency (CAA).

Le prime speculazioni su una crisi risalgono agli ultimi Grammy, dove Lady Gaga si è presentata senza Christian e senza anello di fidanzamento rosa al dito.

(Essendo piuttosto massiccio è molto evidente quando non lo indossa).

Inoltre, Lady Gaga non ha nominato Christian nel discorso di ringraziamento per il premio vinto per Shallow.

Altre prove del fatto che la relazione tra i due fosse finita sono arrivate a San Valentino, quando Lady Gaga ha pubblicato una foto del suo nuovo tatuaggio - un tributo a La Vien En Rose, che canta in A Star Is Born - e, ancora una volta, Christian Carino non viene neanche citato:

«Buon San Valentino. Un brindisi tatuato a 'la vie en rose' del bellissimo @winterstone, il mio midollo spinale ora è una rosa» ha scritto nella didascalia.

La prossima occasione in cui vedremo Lady Gaga è agli Oscar, questa domenica, dove si esibirà cantando Shallow, la canzone grazie a cui è in corsa per l’Oscar per la miglior canzone originale (oltre a quello come miglior attrice in A star is born).

