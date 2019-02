L'esibizone di Lady Gaga e Bradley Cooper agli Oscar ha riacceso le speranze dei fan che li vorrebbero insieme nella vita reale. Ecco cosa ne pensano gli attori

Oggi non si fa altro che parlare di Bradley Cooper e Lady Gaga.

Dopo la loro fantastica performance durante la notte degli Oscar di ieri sera, i fan non riesco a smettere di immaginare i due attori sposati con un lieto fine hollywodiano.

Certo è che con A Star Is Born, il magico duo Bradley Cooper e Lady Gaga, ci ha fatto un po' sperare in qualcosa di più romantico di una semplice amicizia.

E nonostante Bradley Cooper abbia una realzione con la bellissima modella Irina Shayk, ciò non ha impedito ai fan di far circolare pettegolezzi su una possibile (ma alquanto improbabile) relazione amorosa tra i due.



La relazione tra Bradley Cooper e Lady Gaga

Tutto ebbe inizio con A Star Is Born

Una delle cose che ha fatto crescere il successo di A Star Is Born è stata proprio la coppia di attori, e il fatto che il regista Bradley Cooper ha fatto sembrare tutto così reale.





Cosa che ovviamente si può fare solo quando gli attori si capiscono a vicenda a un livello profondo.



Quando Cooper e Lady Gaga si sono incontrati per la prima volta è stato amore a prima vista.





E ora Lady Gaga non è più in grado di smettere di parlare di Bradley a ogni evento a cui presenzia. Nel talk show diretto da Stephen Colbert, ha raccontato di aver trovato una connessione istantanea con Bradley Cooper nel momento stesso in i due hanno messo gli occhi l'un sull'altro.





Durante i Grammy, Lady Gaga ha espresso il rammarico per l'assenza di Bradley Cooper, altrove per altri impegni lavorativi.





E ieri sera, dopo la vittoria agli Oscar per la miglior canzone, Lady Gaga ha emozionalmente spiegato il perché Cooper fosse l'unica persona che avrebbe potuto far funzionare la canzone Shallow.



«Bradley, non c'è una sola persona sul pianeta che potrebbe aver cantato questa canzone con me, se non tu - ha detto Lady Germanotta, nominandolo immediatamente dopo aver ringraziato la sua famiglia - Grazie per aver creduto in noi. Grazie mille » .

Cosa ne pensano Lady Gaga e Bradley Cooper

I fan hanno fatto impazzire Lady Gaga e Bradley Copper da quando il film è uscito.

Ma cosa pensano gli attori dei fan che vogliono i due marito e moglie anche nella vita reale?

Da quando Lady Gaga ha rotto con il suo ex fidanzato, i fan hanno implorato i co-protagonisti di A Star Is Born di frequentarsi anche nella realtà, non tenendo conto però che Bradly Cooper è già super impegnato con Irina Shayk.

Una fonte vicina agli attori dice a HollywoodLife che non sono sorpresi: «Sia Gaga che Bradley Cooper lo trovano dolce e ridicolo allo stesso tempo».

«Hanno sentito queste bizzarre richieste da quando hanno cominciato a lavorare insieme: tutti hanno sempre detto loro che la loro chimica sullo schermo è pazzesca, quindi ovviamente non sono sorpresi. Si aspettavano anzi questa reazione ancor prima che iniziassero le riprese».



Ma l'insider ha sottolineato che Lady Gaga non proverebbe mai a rubare Cooper dalla sua bellissima Irina Shayk.

Ora però ci resta solo una domanda: le cose sarebbero andate diversamente se anche Bradley Cooper fosse stato single?