Nuove foto alimentano i gossip sulla relazione tra Kylie Jenner e Timothée Chalamet: l'auto di lei è stata avvistata davanti a casa di lui

Le speculazioni sulla possibile storia d'amore tra Kylie Jenner e Timothée Chalamet si fanno sempre più interessanti.

TMZ ha infatti pubblicato alcune foto che mostrano un SUV Range Rover nero, di proprietà che attribuisce a Kylie Jenner, fuori dalla casa di Chalamet a Beverly Hills.

Il SUV aveva i finestrini oscurati, per cui non è chiaro se Kylie Jenner fosse all'interno del veicolo fotografato o meno. Ma ai fan questo "piccolo dettaglio" sembra non importare molto.

Kylie Jenner e Timothée Chalamet sono diventati l'argomento principale del gossip da quando i rumors sulla loro relazione hanno iniziato a circolare all'inizio di questo mese. La notizia era comparsa in una storia nel profilo Instagram Deuxmoi, che aveva dichiarato che i due si frequentano segretamente da gennaio.

Ovviamente è subito diventata virale, con i fan che li hanno già definiti la coppia più chiacchierata dello star system.

La sorellina di Kim Kardashian non sarebbe certo la prima fidanzata “nota” di Timothée. Nel passato sentimentale dell’attore infatti figurano già Lourdes Leon, figlia di Madonna, Lily-Rose Depp e Eiza Gonzàlez.

Dal canto suo, Kylie ha da poco chiuso (di nuovo) con il rapper Travis Scott, dal quale ha avuto due figli, Stormi e Aire.