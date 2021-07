Secondo alcuni rumors Katy Perry sarebbe di nuovo incinta a distanza di meno un anno dalla nascita della prima figlia Daisy. Ecco perché lo pensano

Katy Perry è di nuovo incinta?

Se ne parla parecchio su tutti i siti di gossip internazionali da quando OK! Magazine US ha messo al centro dell'attenzione pubblica alcune foto della cantante con quello che loro hanno identificato come un baby bump, cioè un pancino sospetto.

Dopo che i paparazzi hanno scattato alcune foto di Katy Perry durante un viaggio in Italia, in compagnia di Orlando Bloom, suo figlio Flynn e la loro figlia Daisy, ha iniziato a circolare la voce che la pop star fosse di nuovo incinta.

I rumors su una nuova gravidanza si rifanno anche a un precedente articolo pubblicato all'inizio dell'anno sempre da OK! Magazine US a cui una fonte anonima vicino alla coppia aveva rivelato che la cantante stava pensando di avere un altro bambino.

"Anche se Katy è già tornata al lavoro ed è impegnata con American Idol, ha detto che la maternità la fa continuamente pensare ad avere altri figli un giorno".

Quindi Katy Perry è incinta o no?

(Continua sotto la foto)

Cosa c'è di vero (e cosa no)?

Come molti sanno, Katy Perry ha dato il benvenuto alla sua prima figlia con Orlando Bloom, Daisy Dove Bloom, il 26 agosto 2020. L'attore ha già anche un figlio, Flynn di 10 anni, avuto con la ex moglie Miranda Kerr.

Ma ora che Daisy sta per soffiare la sua prima candelina, una fonte ha detto a OK! Magazine US che i due genitori nutrono il grande desiderio di avere un altro bambino.

Secondo il magazine, Katy e Orlando stanno attivamente cercando di rimanere incinta e non perdono tempo nel farlo.

Tuttavia, le informazioni sono troppo misere per affermare con certezza che Katy Perry sia attualmente già nuovamente incinta.

Le prove a riguardo, tra cui le foto di quel pancino sospetto, non sono sufficienti; anche perché - come hanno fatto notare in molti - potrebbe semplicemente essere che la cantante abbia forme più curvy dopo la nascita della prima figlia, il che è normale.

Inoltre, né Katy Perry né Orlando Bloom hanno parlato pubblicamente e confermato quanto raccontato nell'articolo, e non hanno nemmeno mai dichiarato se vogliono effettivamente avere un altro figlio così presto o meno.

