Tutte le sorelle Kardashian tengono molto all'ordine delle cose e della casa, soprattutto in cucina, ma ce n'è una che le batte tutte

C'è una cosa che non forse sapete sulla famiglia Kardashian-Jenner, e cioè che nonostante tutti loro abbiano un'elevato numero di personale dedicato alla gestione della casa, tutte le figlie di Kris Jenner sono maniache dell'organizzazione della cucina.

A quanto pare infatti, l'ordine è nel sangue della famiglia Kardashian.

Nel corso degli anni, tutte hanno messo in mostra i propri spazi abitativi ultra-ordinati sui social media, e la stanza di cui sono più orgogliose è la cucina.

Sebbene mantenere l'ordine possa essere difficile con i bambini in giro, i Kardashian-Jenner si assicurano che le loro cucine - specialmente le loro dispense - siano sempre all'altezza dei loro standard.

Khloé Kardashian è la regina dell'organizzazione

Se è vero che a tutte piace avere una casa ordinata, è anche vero che a non tutte piace fare ordine.

Ma se c'è qualcuno che organizza nel minimo dettaglio ogni parte di casa, quella è Khloé Kardashian.

Khloé ha infatti ripetuto in varie interviste come l'ordine fisico delle cose le dia calma mentale.

Dalla camera da letto alla dispensa, nulla deve essere in disordine per lei.

Soprattutto il frigorifero, che ha organizzato in modo che ogni prodotto all'interno sia posizionato in ordine di colore e dimensione; così come il resto della dispensa dove tiene i dolci per i figli.

Organizzazione o mania?