Secondo le indiscrezioni, Kanye West si sarebbe sposato con Bianca Censori. Ecco 4 cose da sapere su di lei

Secondo le pagine di gossip internazionali, Kanye West avrebbe una nuova moglie.

Stando alle indiscrezioni, infatti, il rapper avrebbe recentemente sposato la designer del brand Yeezy, Bianca Censori.

Sebbene TMZ abbia notato che la coppia non sembra avere ancora un certificato di matrimonio ufficiale, West è stato recentemente paparazzato mentre indossava la fede nuziale.

Inoltre, una fonte vicino al rapper avrebbe confermato la notizia: «Kanye e Bianca hanno celebrato il loro amore in una piccola cerimonia di matrimonio. Neanche gli amici sanno se è legale, ma per loro è sicuramente molto reale».

Scopriamo allora chi Bianca Censori e come lei e Kanye West si sono conosciuti.

Kanye West: 4 cose da sapere sulla (presunta) moglie

**Il divorzio di Kim Kardashian e Kanye West sarà raccontato in un reality**

(Continua sotto la foto)

Chi è Bianca Censori?

Bianca Censori, 27 anni, è un designer di architettura per il marchio di moda di West Yeezy. È entrata a far parte del team dal novembre del 2020. Si dice che sia proprio attraverso il lavoro che i due si sono incontrati per la prima volta.

Prima di lavorare in Yeezy, Censori ha ricoperto vari altri ruoli, tra cui quello di designer di gioielli.

Bianca è stata infatti la fondatrice e proprietaria di Nylons Jewellery dal 2013 al 2017, brand che - come aveva raccontato in una vecchia intervista - aveva iniziato dopo il liceo.

È australiana ma vive a Los Angeles

Bianca Censori è originaria di Melbourne, in Australia, ma attualmente vive a Los Angeles.

In un'intervista con Vogue Australia nel giugno 2022, la designer ha raccontato che divide il suo tempo tra le due città.

Riflettendo su come viaggiare avanti e indietro influisca sulla sua carriera, Bianca ha detto: «A Melbourne posso coltivare la mia creatività e LA è dove la metto in pratica».

Non è sui social

A seguito delle notizie sul suo matrimonio con Kanye West, la designer avrebbe disattivato il suo account Instagram.

Niente Twitter, Facebook o TikTok, Bianca Censori non sembra essere su nessun'altra piattaforma di social media.

Come si sono conosciuti Kanye West e Bianca Censori?

I rumors sulla relazione tra Kanye West e Bianca Censori sono iniziati appena pochi giorni prima del loro presunto matrimonio, avvenuto il 13 gennaio.

I due sono stati infatti visti cenare insieme al Waldorf Astoria Beverly Hills il 9 gennaio.

Tuttavia, sembra che si conoscano da un po' più di tempo. Non solo Bianca Censori lavora per il marchio di West dal 2020, ma i fan hanno anche ipotizzato che la canzone del rapper, Censori Overload, pubblicata nel dicembre 2022, fosse intesa come un cenno al cognome della designer.