Dopo giorni di speculazioni, Justin Bieber ha tranquillizzato i fan: ecco perché piangeva con Hailey Baldwin a New York



Le lacrime di Justin Bieber hanno fatto il giro del mondo, incuriosendo fan e detrattori.



C’era chi gridava a una crisi tra lui e Hailey Baldwin ancora prima del matrimonio, chi si preoccupava per la salute mentale del cantante.

Ognuno per 48 ore ha voluto dire la sua.



Ora la star è intervenuta per tranquillizzare i suoi seguaci spiegando (ma neanche troppo) quale fosse il motivo del pianto di qualche giorno prima.



Ma andiamo con ordine.



Un post condiviso da Hails 🖤 (@hellabaldwin) in data: Ago 7, 2018 at 11:03 PDT

Le lacrime di Justin Bieber in pubblico



Martedì Justin e Hailey si trovano in un bar di Tribeca, a New York. Lei sembra scossa e lui la consola.

Uscendo dal locale i due continuano a discutere visibilmente emozionati, prima a passeggio in bicicletta, poi seduti su un marciapiede.



La popstar si porta addirittura le mani sul viso per nascondere la crisi di pianto che lo ha colto e stavolta è Hailey a consolarlo.



Falso allarme



Mentre si sprecano le teorie su quale possa essere stato il motivo che ha portato la coppia a sfogarsi pubblicamente, i due vengono visti di nuovo insieme, stavolta più che sorridenti.



Insieme entrano ed escono dalla casa newyorkese della modella affiatati come sempre.

Lei addirittura lo scorta anche quando va a tagliarsi i capelli (il salone è quello di Armond, a Soho, casomai vi trovaste da quelle parti).



La spiegazione di Justin Bieber



Incalzato dai microfoni di Tmz, che lo ha beccato proprio appena uscito dall’appartamento di Hailey, Justin ha dato una mezza spiegazione ai suoi fan.



Sorridente, ha accennato due passi di danza e si è fermato a chiacchierare mentre teneva in mano Il significato del matrimonio, il libro scritto da un pastore presbiteriano che sta leggendo in questi giorni.



«Ci sono dei giorni buoni e dei giorni brutti. Non sarebbe reale se non ci fossero brutte giornate», ha detto alla fine facendo riferimento proprio alle immagini di lui in lacrime.



Ma ancora rimane qualche dubbio. Soprattutto, c’è chi crede che la seconda frase si riferisca al matrimonio e chi invece pensa sia in generale relativa alla sua vita.



Un post condiviso da Justin Bieber (@justinbieber) in data: Lug 9, 2018 at 3:14 PDT

A che punto sono i preparativi per il matrimonio



«Justin e Hailey hanno già iniziato a discutere dei loro piani per le nozze, vogliono che sia un fidanzamento breve.

Vorrebbero sposarsi l’anno prossimo e che fosse una cerimonia intima e ristretta.

Entrambe le loro famiglie sono molto coinvolte nei preparativi e non vogliono guadagnarci dalle celebrazioni.

Non sarà un matrimonio da copertina», ha raccontato un amico della coppia a E! News.