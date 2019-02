Jennifer Lawrence e Cooke Maroney sono ufficialmente fidanzati a meno di un anno dal loro primo appuntamento: ecco chi è e cosa sappiamo di lui

Sono state confermate le voci di un fidanzamento ufficiale tra Jennifer Lawrence e il suo fidanzato, Cooke Maroney, a meno di un anno dalla prima uscita insieme.

L'attrice premio Oscar è sempre stata bravissima a tenere la sua vita privata lontano dai riflettori, e lei e il suo fidanzato hanno chiaramente mantenuto la storia d'amore ai minimi storici, ecco perché per alcuni di voi la notizia del matrimonio potrebbe essere un fulmine a ciel sereno.

A fugare ogni dubbio, un portavoce di J-Law, che ha confermato la notizia del fidanzamento a People dopo che le voci hanno iniziato a circolare durante la notte, quando l'attrice è stata avvistata con un anello all'anulare sinistro mentre cenava con Maroney a New York.

Ma chi è esattamente il fortunato fidanzato?



Ecco quello che sappiamo del suo misterioso uomo che ha conquistato il cuore della giovane attrice.

Credit photo: splashnews.com

Chi è Cooke Maroney?

34 anni, americano, Maroney, dopo il liceo nel Vermont, ha studiato storia dell'arte alla New York University.

Attualmente è direttore di Gladstone 64, la sede della Gladstone Gallery nell'Upper East Side di Manhattan.

Maroney in precedenza aveva mostrato la sua conoscenza del collezionismo d'arte online a Artsy nel febbraio 2015: «Nel mondo dell'arte il modo in cui le informazioni sono condivise sta cambiando rapidamente, un crescente gruppo di collezionisti esperti di internet sta cercando arte online con gallerie desiderose di fornire una risposta digitale a questo nuovo bisogno»

Non è ancora chiaro come Jennifer Lawrence e Cooke Maroney si siano conosciuti, ma i due i rumors sulla coppia hanno iniziato a circolare all'inizio dello scorso giugno grazie alle parole di un'amica in comune, Laura Simpson.

All'epoca, la Simpson aveva detto ai giornali: «La relazione sta andando avanti da qualche settimana, ed entrambi sono stati molto riservati e attenti a non essere visti insieme».

Lawrence e Maroney hanno continuato a mantenere il loro rapporto il più privato possibile anche dopo che la loro storia d'amore è stata rivelata la scorsa estate.

A parte i rari avvistamenti a New York, la coppia è stata vista a Parigi e poi a Roma insieme in agosto, e secondo come riferito hanno partecipato insieme a una premiere de La favorita a fine settembre.