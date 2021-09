«Dovrei mandargli un messaggio?» Harry Styles interrompe il concerto per rispondere alla domanda che una fan gli ha scritto su un cartellone

Harry Styles ha dimostrato di non essere solo bravo a cantare, ballare e recitare, ma di avere anche talento innato nel dare consigli d'amore.

La superstar pop di 27 anni si stava esibendo in un concerto nel Minnesota, ieri sera, quando ha deciso di fermare tutto per chiacchierare con i fan e dare loro il suo punto di vista su una specifica questione riguardante l'inizio di nuove relazioni.

Il cantante di Watermelon Sugar è stato ispirato a pronunciare le sue perle di saggezza dopo aver visto una fan che teneva un cartellone con scritto «Devo mandargli un messaggio?»

Ecco qual è stata la risposta di Harry Styles.

Il consiglio di Harry Styles per capire se una nuova relazione è quella giusta

Sebbene Harry Styles abbia inizialmente scherzato dicendo di non conoscere l'uomo a cui ci si stava riferendo, come tutti i bravi consiglieri ha voluto saperne di più sulla questione.

Il cantante quindi ha posto una domanda alla proprietaria del cartellone: «È gentile con te?».

Ha continuato poi aggiungendo anche altri suoi pensieri a riguardo, dicendo:

«Secondo me, chiedersi se mandargli o meno un messaggio non è nemmeno la domanda giusta da porsi».

«Se vi state chiedendo, 'Dovrei mandargli un messaggio? Non dovrei mandargli un messaggio? Non posso mandargli un messaggio troppo presto... ' allora state pensando al doppio significato delle cose e tutto quello che viene o non viene detto senza le parole.

Pensare a chi tocca fare cosa, a chi è stato l'ultimo a scrivere, è veramente rischioso».

Mentre continuava a camminare sul palco intrattenendo i fan che pendevano dalle sue labbra, Harry Styles ha concluso dicendo:

«La mia opinione personale è che se c'è qualunque tipo di giochetto tra voi due, allora è tutto spazzatura. Lascia perdere, non fa per te. Ti meriti di meglio».

La sua risposta ha portato l'arena a scoppiare in un applauso, al punto che molti hanno condiviso la loro gioia e il consiglio di Harry Styles sui social media affinché quante più persone potessero ascoltarlo.

