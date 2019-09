Vivere insieme solo 4 giorni a settimana, giocare a travestirsi o non condividere il letto: ecco 10 (strani) trucchi delle star per mantenere vivo l’amore

Solitamente gli amori delle star sono fugaci, ma ci sono alcune coppie famose che invece riescono a far funzionare le loro relazioni per molto più di una stagione (che se non è per sempre, nel mondo di Hollywood ci va molto vicino)!



Da Justin Timberlake e Jessica Biel agli Obama, abbiamo scovato i trucchi delle coppie più longeve dello spettacolo, che nonostante le accecanti luci della ribalta si ritrovano assieme a ogni cambio armadio da anni.



Ma anche i segreti di dive amatissime come Cameron Diaz e Christina Aguilera: come fanno a essere sempre così corteggiate?

Ecco come mantenere vivo l’amore di coppia.

Gwyneth Paltrow ha un matrimonio part-time

Per fare funzionare alla grande la sua relazione, Gwyneth Paltrow vive con il marito Brad Falchuk soltanto quattro giorni alla settimana.

Gli altri tre li trascorrono entrambi da single (senza tradire, ovviamente) e pare che la cosa funzioni alla grande, mantenendo vivo l’amore.

Christina Aguilera e i travestimenti sexy

Christina Aguilera è una grande amante dei travestimenti sexy.

La pop star infatti ha sempre fatto funzionare le cose con i propri compagni mettendo non poco pepe alla relazione…

Tra i suoi costumi preferiti, secondo indiscrezioni e voci di corridoio, ci sarebbero quelli da infermiera sexy e cameriera birichina.

Katy Perry si lava spesso i denti (per essere a prova di bacio)

Katy Perry ha dichiarato al Daily Star che si lava i denti almeno sei volte al giorno, minimo minimo.

La sua è una vera ossessione per l’igiene dentale e c’entra anche con il fatto di volersi sentire sempre a prova di bacio.

La pop star, infatti, ci tiene ad avere un alito sempre freschissimo e profumato, dato che l’alitosi è tra le principali cause di abbandono di un amante.

E in viaggio, onde evitare brutte sorprese, Katy Perry mette nel suo beauty-case addirittura una ventina di spazzolini da denti così va sul sicuro.

Cameron Diaz opta per il sesso animalesco

In un’intervista rilasciata a Playboy nel 2010, Cameron Diaz si è lasciata andare a non poche indiscrezioni sulle sue abitudini tra le lenzuola.

Ha ammesso di adorare il sesso primordiale, quello un po’ animalesco che non segue l’etichetta e il bonton, anzi!

Ed è proprio questo il segreto che la rende così desiderata. E così amata dai suoi partner...

Hugh Jackman a volte usa il costume di Wolverine tra le lenzuola

Hugh Jackman ha un asso nella manica per fare andare le cose con la moglie Deborra-Lee Furness: il costume di Wolverine!

Se già pare che l’attore sia un vero supereroe "sottocoperta", da quando ha interpretato il mitico personaggio della Marvel ha acquistato non pochi punti.

E a volte per dare un sentore di piccantino alla serata, torna a vestire i panni di Wolverine. Beata Deborra-Lee Furness!

Ben Affleck fa massaggi e riempie la camera di fiori

Ben Affleck ha la fama di essere un uomo romanticissimo, sempre molto attento alla compagna di turno. Compagna che per molti anni è stata Jennifer Garner, sua moglie, e che ora invece è Lindsay Shookus.



Innanzitutto ama fare massaggi, dopo di che adora abbellire con fiori freschi la camera da letto per rendere più accogliente il talamo nuziale…

Certo, per contro è un traditore.

Justin Timberlake e Jessica Biel si scambiano dediche d’amore sui social

Se ci sono due celeb a cui bisogna carpire segreti per rendere l’amore eterno, quelli sono Justin Timberlake e Jessica Biel.

Tra i due scorre intesa a fiumi, da sempre. Pare che il loro segreto sia ridere come pazzi: la Biel in occasione dei 38 anni del marito l’ha dichiarato responsabile delle tantissime risate. Aggiungendo: “Ecco perché sei il colpevole delle mie rughe del sorriso”.



I due si sfidano anche a colpi di coccole social, con dichiarazioni d’amore su Instagram da fare sciogliere chiunque. Nell’ultima dedica social, lui ha postato una foto in cui bacia sulla guancia la sua Jessica abbracciandola forte e scrivendo sotto: “San Valentino è ogni giorno, da quando ti ho incontrato”.



E lei, dal canto suo, ricambia postando una foto simile con scritto: “Adoro le tue guance e qualsiasi altra cosa di te!”. Roba da cariare il cuore.

La regina Elisabetta II e il principe Filippo dormono in letti separati

La love story più longeva che esista ha ovviamente ragioni anagrafiche (e politiche) ma anche segreti per fare funzionare bene le cose.

Uno su tutti: la regina e il suo consorte hanno camere da letto separate.

Stando a quanto rivela in una biografia la cugina della regina, Lady Pamela Hicks, il motivo dei letti singoli sarebbe storico: in Inghilterra la classe superiore ha sempre avuto camere da letto separate. Fa parte proprio del bonton nobiliare e inoltre permette di risposare meglio, senza interferenze fatte di coperte tirate, calci notturni e fastidiosi rumori di chi è solito russare.

E quando si vuole dormire assieme, si sceglie una delle due stanze. Ma dopo poco quasi tutti ritornano nei propri alloggi, in cui si riposa molto meglio…

Donald e Melania Trump non dormono e non mangiano insieme

Se i reali Inglesi optano per il talamo separato, i "reali" statunitensi vanno perfino di tavola da single.

Secondo la ricostruzione del Washington Post, il Presidente degli Stati Uniti e sua moglie non dormono insieme e non mangiano neammeno insieme.

Di fatto trascorrono pochissimo tempo assieme, tra impegni istituzionali e incombenze varie. Eppure pare che questo regime di separazione degli spazi (e dei tempi) funzioni dato che il loro matrimonio sembra durare.

Barack e Michelle Obama sempre assieme

I due ex inquilini della Casa Bianca, invece, fanno funzionare la loro storia d’amore esattamente all’opposto rispetto a quelli attuali: Barack e Michelle Obama stanno sempre assieme!



Sia da Presidente e First Lady sia prima di diventarlo e sia dopo, i Signori Obama non si sono mai staccati nemmeno per un attimo (o quasi).

Dagli esercizi mattutini a due sul prato della Casa Bianca ai gradini della scaletta dell’Air Force One sempre mano nella mano fino alle vacanze in giro per il mondo che si sono concessi dopo l’addio alla White House, questa coppia ha come segreto d’amore proprio l’amore.