Nel documentario "Coldplay: A Head Full Of Dreams", Chris Martin parla per la prima volta dei lati oscuri del divorzio con Gwyneth Paltrow (che si offende)

Gwyneth Paltrow è furiosa e con il suo ex marito Chris Martin.

Sono passati alcuni anni da quando la famosa coppia si è lasciata con quella che Gwyneth ha definito, dandone l'annuncio sul suo sito Goop, una conscious uncoupling ovvero una separazione amichevole, per dirla semplice.

Ora il cantante dei Coldplay si sta però aprendo riguardo ciò che ha portato alla fine del loro matrimonio.



In un documentario, intitolato Coldplay: A Head Full Of Dreams, Martin ha confessato che la sua autostima è migliorata molto dopo il divorzio; il cantante ha infatti spiegato come si sentiva infelice nel momento della separazione e come questo gli precludeva la capacità di godersi le cose semplici della vita.

Martin ha anche detto che una volta che il divorzio è stato definito, il suo rapporto con l'ex moglie Gwyneth Paltrow è diventato 'touch and go'.

La versione di Gwyneth

Il che è completamente diverso da come la Paltrow ha raccontato la rottura.

L'attrice infatti ha sempre fatto sembrare che lei e Chris Martin fossero ancora migliori amici - a riprova anche la vacanza in famiglia che i due si sono goduti con i loro figli di recente, e il Thanksgiving festeggiato tutti insieme.

Per questo motivo Gwyneth Paltrow non è stata affatto contenta del nuovo documentario di Chris Martin.

Anzi, secondo In Touch Weekly, la Paltrow era estremamente arrabbiata con il cantante per aver parlato del loro divorzio sotto una luce così negativa.

«Era furiosa del fatto che Chris avesse preso la loro separazione sotto delle luci così negative, in contrasto con quanto lei aveva sempre detto in precedenza», ha rivelato un insider dished.

Nel documentario, Martin ha ammesso che la rottura è stata un periodo difficile nella sua vita; addirittura anche il suo ex manager, Phil Harvey, aveva dichiarato di essere preoccupato per la salute del cantante.