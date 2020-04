Gisele Bundchen «non era soddisfatta» della relazione con il marito Tom Brady: lui passava troppo tempo a giocare dimenticandosi della casa e dalla famiglia

Gisele Bundchen e Tom Brady sembrano la coppia perfetta.

Ma come un fulmine a ciel sereno il giocatore di football americano ha rivelato che lui e la moglie Gisele hanno avuto seri problemi di coppia che hanno messo in dubbio tutto il matrimonio.

Tom Brady ha parlato ieri con Howard Stern per il suo programma radiofonico SiriusXM, rivelando che la supermodella «non era soddisfatta» del loro matrimonio e che i due sono andati in consulenza di coppia per cercare di sistemare le cose.

Brady ha rivelato che Gisele non era contenta di tutta l'attenzione che lui dava al football mentre lei era rimasta a prendersi cura dei bambini e della casa.

Tom Brady ha detto:

«Un paio di anni fa, Gisele pensava che io non stessi facendo la mia parte per la famiglia».

«Si sentiva come se io avessi scelto di giocare mettendo in secondo piano lei e il resto della famiglia. E a fine stagione mi ha detto: 'Quand'è che hai intenzione di prendere parte alla gestione della casa? Quando porterai i bambini a scuola e giocherai con loro?'»

Sembra che in quel momento, l'infelicità della moglie Gisele gli abbia aperto gli occhi. La supermodella gli aveva anche scritto una lettera molto sentita in cui spiegava le sue emozioni.

Tom Brady ha iniziato a partecipare a meno eventi sportivi di squadra per dare priorità alla famiglia, ma il cambiamento inizialmente lo fece sentire risentito nei confronti di sua moglie.

I due hanno dunque finito per frequentare la consulenza matrimoniale e iniziare una terapia di coppia.

E per il momento sembra che questo aiuto abbia funzionato.

