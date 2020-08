Si sono trasferiti a New York, dove la modella partorirà: «Entrambi sono molto felici. Hanno arredato insieme la stanza del neonato e sfogliato tutti i libri sull'essere genitori»

Gigi Hadid e Zayn Malik sono (quasi) pronti per diventare genitori: secondo i rumors infatti la modella dovrebbe partorire a settembre.

Il cantante ed ex star degli One Direction e la top model, coppia di lunga data, si stanno preparando per la nascita del loro primo figlio, e in queste ultime settimane stanno apportando molti cambiamenti alla loro vita.

Secondo quanto riferito dai tabloid internazionali, Gigi e Zayn stanno infatti trascorrendo le ultime settimane di gravidanza a New York City, dove Gigi intende partorire.

I due si sono infatti trasferiti nell'appartamento di Manhattan della modella.

(Continua sotto la foto)

Poco meno di una settimana fa, Gigi Hadid e Zayn Malik sono stati fotografati tra le strade di New York, mentre un bodyguard li accompagnava in un SUV nel loro appartamento a NoHo.

Su EOnline si legge: «Gigi e Zayn si sono lasciati alle spalle la periferia per il loro attico di Manhattan recentemente ristrutturato, perché la Hadid ha l'intenzione di partorire a New York City».

«Hanno selezionato l'arredo per la stanza del neonato, sfogliato la loro collezione di libri sull'essere genitori e hanno tempestato Yolanda (la mamma di Gigi - ndr) con ogni domanda che gli è venuta in mente nel corso dei mesi».

La fonte ha aggiunto che la gravidanza di Gigi è stata davvero positiva per lei e Zayn.

La coppia, con alle spalle una relazione turbolenta fatta di tira e molla, è tornata insieme alla fine dell'anno scorso, poco prima che Gigi rimanesse incinta.

«Zayn e Gigi sono davvero entusiasti e hanno amato ogni attimo di questa esperienza insieme - ha detto la fonte - Le cose stanno andando davvero bene, e sono più vicini che mai».

E ancora: «Entrambi si sentono molto fortunati e sono così felici che il bambino sia sano e che tutto stia andando bene. Non vedono l'ora di conoscere il loro primo figlio».