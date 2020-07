Gigi Hadid, durante un Instagram Live, ha detto: «Condividerò alcune foto della gravidanza in futuro, ma non voglio sentirmi costretta a farlo ora»

Gigi Hadid ha risposto alla domanda che in molti continuavano a farsi e farle: perché non condivide foto o video del pancione e della sua gravidanza?

I fan della top model sono molto curiosi e fin dall'annuncio ad Aprile speravano di poter far parte, almeno virtualmente, di questo momento felice.

In questi mesi però Gigi Hadid non ha mai postato nessuna foto o rilasciato alcun commento sulla gravidanza, e il futuro papà Zayn Malik ha fatto lo stesso.

Ieri pomeriggio, durante un Instagram Live per promuovere il suo nuovo numero V Magazine Gigi Journal, la modella ha spiegato la decisione di portare avanti la gravidanza nel modo più privato possibile.

(Continua sotto la foto)

Le parole di Gigi Hadid

Gigi Hadid, 25 anni, ha confermato in Aprile di aspettare il suo primo figlio con il cantante Zayn Malik.

Da quel momento più niente, la modella ha preferito tenere il pancione lontano dai riflettori, evitando sempre di parlare. Fino a ieri almeno.

Durante un live su Instagram Gigi Hadid ha detto:

«Sono molto grata per i commenti positivi e tutte le domande che mi fate, voglio solo rassicurarvi che stiamo tutti bene e siamo al sicuro, tutto sta andando alla grande. Vedo e apprezzo tutti i vostri pensieri».

«Ovviamente, penso che molte persone siano confuse sul perché non sto condividendo di più. Provate a capirmi: sono incinta ma chiusa in casa per via di una pandemia».

La modella ha poi continuato dicendo che la sua gravidanza «non è la cosa più importante al mondo» rispetto a problemi come il coronavirus e il movimento per l'uguaglianza Black Lives Matter.

«Molte persone hanno perso la vita a causa del coronavirus in questi ultimi mesi. E poi c'è stata la riemersione del movimento BLM, e ho pensato che la nostra presenza sui social media dovrebbe essere utilizzata per fini più grandi», ha detto Gigi.

«Questa è una delle ragioni per cui ho sentito che questo mio momento non è qualcosa che devo condividere, se non con la mia famiglia e i miei amici».

E ancora: «Ho scattato molte foto del mio pancione che ho inviato ad amici e parenti ed è stato molto emozionante. Sto cercando di documentare bene tutto perché molte persone mi hanno detto di assicurarti di non perdere un singolo attimo di questo bellissimo viaggio».

«Condividerò alcune di queste cose in futuro, solo non voglio sentirmi costretta a farlo ora».

Prima di chiudere la conversazione, però, Gigi Hadid ha fatto contenti i fan, alzandosi in piedi e mostrano il pancione da sesto mese.