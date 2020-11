George Clooney ha deciso di regalare 14 milioni di dollari ai suoi migliori amici per ringraziarli: «Senza di loro non sarei diventato chi sono»

George Clooney ha confermato una storia che è stata oggetto di rumors per anni: sì, ha "ripagato" alcuni dei suoi amici più cari che lo hanno aiutato quando era agli inizi della sua carriera.

L'attore, 59 anni, megastar di Hollywood, ha raccontato a GQ Magazine di aver regalato un milione di dollari a ciascuno dei suoi 14 più cari amici (per un totale pari a circa 12 milioni di euro).

Fortunati eh?!

Clooney ha spiegato alla rivista che voleva condividere il suo successo e la sua ricchezza con i suoi vecchi compari:

«Siamo tutti buoni amici. Ho realizzato che senza di loro oggi non avrei niente di tutto questo».

L'attore - che secondo Forbes ha un patrimonio netto di 500 milioni di dollari - non ha rivelato i nomi del gruppo di amici, noti collettivamente come The Boys.

George Clooney racconta perché ha deciso di regalare dei soldi ai suoi amici

La storia risale a qualche anno fa. Clooney era pieno di soldi, aveva appena recitato nel thriller fantascientifico Gravity (2013), dove era stato pagato (anche) con una percentuale degli incassi al botteghino.

Il film era stato un successo travolgente e Clooney, che all'epoca era single, ha riflettuto su cosa fare con quella inaspettata fortuna.

«Ho pensato che quello che per me era importante erano questi ragazzi che, in un periodo lungo 35 anni, mi hanno aiutato in un modo o nell'altro».

«Ho dormito sui loro divani quando ero al verde. Mi hanno prestato soldi quando mi servivano. Mi hanno sempre aiutato quando ho avuto bisogno nel corso degli anni».

L'attore aveva già deciso di lasciare questa somma ai suoi amici nel testamento, ma ha deciso che «non aveva senso aspettare di essere investito da un autobus».

Ecco come l'attore ha consegnato i soldi ai suoi amici

La modalità in cui George Clooney ha consegnato ai suoi amici i 14 milioni di dollari non ha niente da invidiare alla sceneggiatura di uno qualunque dei film in cui ha recitato.

Innanzitutto, George Clooney ha ritirato tutti i soldi in contanti e ha trovato una specie di cripta a Los Angeles dove poter immagazzinare il denaro.

Si è poi procurato un vecchio furgone da fioraio e, accompagnato dal suo assistente e da un paio di bodyguard, ha nascosto i soldi nella cripta, dividendoli in 14 borsoni, ciascuno contenente un milione di dollari.

Quindi Clooney ha invitato i suoi amici a casa sua:

«Ho preso una mappa e ho semplicemente indicato tutti i posti nel mondo in cui sono andato e tutte le cose che ho potuto vedere grazie a loro».

«E poi ho detto: 'Come posso ripagare voi che mi avete aiutato?... Che ne dite di un milione di bigliettoni?'»