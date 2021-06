Le due gemelle Olsen hanno lasciato il mondo del cinema giovanissime, e da allora vivono il più lontano possibile dai riflettori: ecco perché

Le gemelle Olsen hanno raccontato per la prima volta perché per loro è così importante avere uno stile di vita «discreto» e lontano dai riflettori.

**15 cose che (forse) non sapete sulle gemelle Olsen**

Le due sorelle, Mary-Kate e Ashley, di 35 anni, hanno rilasciato una rara intervista alla rivista i-D, durante la quale hanno spiegato di non voler essere il volto del loro marchio di moda di lusso, The Row, che celebra il 15° anniversario, perché farlo avrebbe attirato troppe attenzioni sulla loro vita privata.

Le gemelle d'altra parte entrano di rado nel mondo del gossip, e la loro educazione è uno dei motivi per cui le sorelle sono «un po' fuori allenamento» quando si tratta di interviste.

**Mary-Kate Olsen ha chiesto un divorzio d'urgenza da Olivier Sarkozy: ecco cos'è successo**

Durante la chiacchierata con i-D, Mary-Kate ha spiegato che mantenere la loro vita personale privata è fondamentale per il modo in cui lei e Ashley sono state cresciute.

«Siamo state educate per essere persone discrete» ha detto Mary-Kate, aggiungendo che lei e sua sorella non hanno nessun profilo social e non fanno nemmeno acquisti online.

(Continua sotto la foto)

Le gemelle Olsen raccontano perché hanno abbandonato la carriera da attrici

Ashley ha spiegato: «Non volevamo essere il volto del nostro marchio di moda, anzi non volevamo nemmeno far sapere alla gente che era nostro, che dietro The Row c'eravamo noi.

Al punto in cui ci siamo spesso chieste: 'Chi possiamo assumere come volto in modo da non dover comparire noi?'».

D'altronde, The Row è nato dal loro desiderio di creare qualcosa per se stesse, dopo che le due gemelle hanno preso le distanze dai loro personaggi televisivi.

Mary-Kate e Ashley si sono infatti da tempo allontanate dalla recitazione per entrare invece nel mondo del fashion e oggi celebrano i 15 anni della loro casa di moda.

«Avevamo solo 18 anni quando abbiamo lasciato il cinema, volevamo prenderci del tempo per noi e prenderci una pausa da ciò che stavamo facendo da tutta la vita.

Volevamo scoprire cosa ci interessava davvero, esplorare ciò che la vita aveva da offrirci...» ha continuato Ashely, mentre la sua gemella terminava la frase: «... in modo creativo».