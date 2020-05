Mary-Kate Olsen ha presentato un ordine di emergenza per ottenere il divorzio nonostante il coronavirus: ecco perché e in cosa consiste

Mary-Kate Olsen e Olivier Sarkozy stanno divorziando, dopo cinque anni di matrimonio.

** 15 cose che (forse) non sapete sulle gemelle Olsen **

A lanciare lo scoop è stato il sito di pettegolezzi TMZ, che ha riferito che la Olsen sta cercando di porre fine al suo matrimonio con il banchiere francese attraverso un ordine di emergenza.

L'ex attrice, 33 anni, avrebbe presentato l'istanza di divorzio lo scorso 17 Aprile, ma la cosa non era andata a buon fine per via della pandemia in corso che ha portato alla chiusura dei servizi non essenziali dei tribunali di New York.

(Continua sotto la foto)

Ecco perché Mary-Kate Olsen vuole il divorzio d'urgenza

Secondo TMZ, Mary-Kate vuole archiviare il divorzio il prima possibile perché secondo i gossip Olivier Sarkozy, 50 anni, sta tentando di cacciarla dal loro appartamento a New York City.

Secondo le indiscrezioni infatti, Sarkozy avrebbe inviato un'email agli avvocati della Olsen imponendole di lasciare il loro appartamento a Manhattan entro il 18 maggio.

La Olsen sostiene anche che lui abbia posto fine al contratto di affitto dell'appartamento newyorkese a sua insaputa e l'unico modo per impedire a Olivier di sbarazzarsi delle sue cose è ottenere il divorzio.

La sua richiesta per un divorzio d'emergenza segna la fine della relazione di quasi otto anni con tra Mary-Kate il banchiere francese, di cui cinque passati come marito e moglie.

** Elizabeth Olsen: chi è la sorella delle gemelle Olsen **