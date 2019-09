I rumors dicono che una figlia di Brad Pitt e Angelina Jolie, Shiloh, si trasferirà dal padre, lasciando la casa in cui vive con mamma e fratelli

Secondo nuovi rumors, la prima figlia biologica di Brad Pitt e Angelina Jolie, Shiloh, si trasferirà a vivere con lui, lasciando così la casa che attualmente divide con la mamma e gli altri fratelli.

La rivista OK! ha recentemente affermato che la ragazza, 13 anni, non vede l'ora di trasferirsi con lui mentre la Jolie si prepara a girare il suo prossimo film, The Eternals.

«Shiloh e Brad si sveglieranno presto e giocheranno nello skate park o cucineranno la colazione insieme. Insieme stanno bene, e ora sono molto uniti» ha affermato una fonte vicina alla famiglia.

Al momento però non c'è stata alcuna conferma da parte dell'attore o dell'ex moglie Angelina Jolie.

(Continua sotto la foto)

Quello che è sicuro però è che Brad Pitt sta lavorando duramente alla riconciliazione con i figli.

Secondo quanto riferito, Pitt li ha portati tutti, incluso Maddox, con il quale aveva avuto i maggiori scontri, nel suo ranch di Santa Barbara e li ha incoraggiati a fargli domande su ciò che era accaduto in passato.

L'insider ha detto che ha deciso di fare questa seduta perché voleva fare la pace con i suoi figli.

«Brad crede molto nella riconciliazione, per questo ha deciso di provarle tutte con i bambini - ha concluso la fonte - E sembra che la cosa stia funzionando».

Secondo l'insider, Maddox avrebbe detto di essere molto orgoglioso di suo padre per aver preso in mano nuovamente la sua vita.

Tuttavia, non ci sono ancora conferme di alcun tipo.