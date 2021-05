Da Gwyneth Paltrow e Chris Martin a Cameron Diaz e Justin Timberlake: ci sono un sacco di ex coppie famose che sono rimaste amiche dopo la loro relazione

Mantenere un rapporto d'amicizia con il proprio ex dopo la fine della relazione non è quasi mai una buona idea, ma tante ex coppie famose sembrano pensarla diversamente.

Molte star di Hollywood infatti sono rimaste in ottimi rapporti con la propria ex metà - a volte perché ci sono dei figli di mezzo, a volte per il puro piacere di non perdersi di vista, nonostante la relazione non abbia funzionato.

Un esempio fresco di prime pagine sono Ben Affleck e Jennifer Lopez, che rimasti amici per 17 anni, ora stanno facendo sognare i fan dei Bennifer che sognano un ritorno di fiamma tra i due.

Altri esempi vincenti?

Ecco 10 ex coppie che sono rimaste amiche dopo la separazione.

Ex coppie famose che si sono trasformate in coppie di (ottimi) amici

Ben Affleck e Jennifer Garner

Nonostante tutti i gossip in seguito alla loro decisione di divorziare nel 2015, entrambi hanno reso incredibilmente chiaro che avevano intenzione di rimanere nella vita dell'altro.

I due, che condividono tre figli, trascorrono le vacanze insieme e vanno anche a cena da soli. Nel dicembre 2016, Affleck ha definito la Garner «la mamma più grandiosa del mondo».

Orlando Bloom e Miranda Kerr

La modella di Victoria's Secret e l'attore si sono sposati nel 2010 per poi annunciare la separazione 3 anni e un figlio dopo.

Tuttavia, i due sono ancora visti insieme abbastanza spesso e questo ha persino causato un'ondata di speculazioni da parte dei tabloid sulla loro possibile riunione qualche anno fa.

Brad Pitt e Jennifer Aniston

Sono una delle ex coppie famose più rimpiante dai fan nella storia del gossip mondiale.

E per tornare amici hanno aspettato che passasse molta acqua sotto ai ponti.

Dopo molti anni senza parlarsi, infatti, l'ex coppia di Hollywood sembra essersi riconciliata. Il momento toccante che Brad Pitt e Jennifer Aniston hanno condiviso alla 26esima edizione degli Screen Actors Guild Awards ha fatto parlare tutti.

L'ex coppia si è congratulata a vicenda per aver vinto i premi.

Gwyneth Paltrow e Chris Martin

I co-genitori possono essere accreditati come membri fondatori del club "amici con l'ex" subito dopo la loro separazione all'inizio del 2014.

Gwyneth Paltrow aveva raccontato all'epoca che ormai considera il suo ex marito come un fratello.

E nonostante le frequentazioni di lui e le seconde nozze di lei capita ancora che vadano in vacanza insieme.

Reese Witherspoon e Ryan Phillippe

Il matrimonio tra i due attori è durato circa 5 anni. Reese e Ryan hanno due figli insieme, Ava e Deacon, e tutt'oggi i due vanno molto d'accordo.

Sembra che la coppia abbia scoperto il segreto di come mantenere buoni rapporti e crescere i propri figli in pace e armonia.

Bruce Willis e Demi Moore

Tra gli ex rimasti molto amici ci sono anche loro. Demi e Bruce hanno continuato ad apparire l'uno accanto all'altro sul red carpet molto tempo dopo che la loro storia d'amore era finita.

Jennifer Lopez e Marc Anthony

J.Lo e Marc Anthony sono in ottimi rapporti dal loro divorzio nel 2011. Non solo collaborando con successo nella crescita dei loro gemelli, Max ed Emme, ma si sono anche concentrati sull'interesse condiviso che li ha uniti in primo luogo: la musica.

Anthony è stato infatti il produttore esecutivo dell'album in lingua spagnola della cantante.

C'è da dire che anche lei, come Ben Affleck, tende a restare in buoni rapporti con tutti evidentemente.

Cameron Diaz e Justin Timberlake

Dopo essersi separati più di dieci anni fa, entrambe le star (ora sposate) sono rimaste in buoni rapporti.

Cameron Diaz e Justin Timberlake si sono persino riuniti per recitare in Bad Teacher (2011), un'esperienza che per l'attrice «non è stata davvero un grosso problema».

Cameron ha continuato a lodare la sua ex fiamma, definendo il musicista in vetta alle classifiche «un comico geniale».

Nina Dobrev e Ian Somerhalder

Nina Dobrev e Ian Somerhalder si sono frequentati per circa tre anni prima di lasciarsi nel 2013 a causa della differenza d'età. Ma sia la Dobrev che Somerhalder sono stati molto pubblici sulla loro amicizia.

In una vecchia intervista Nina Dobrev ha riferito che non pensa che l'amicizia con l'ex sia strana, al punto che i due hanno anche vinto il premio per la miglior intesa sullo schermo nel 2014.

Emma Stone e Andrew Garfield

I due si sono lasciati nel 2015, dopo una relazione che durava da 4 anni, ma sono spesso paparazzati nello loro uscite insieme.

Quando Emma ha vinto il suo Golden Globe nel 2017 come migliore attrice, Andrew le ha fatto una standing ovation. Serve per caso una dimostrazione di amicizia migliore di questa?