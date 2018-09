Volete festeggiare il compleanno del vostro fidanzato come si deve? Siamo andati a ripescare i consigli che Meghan Markle aveva messo sul suo blog



Il principe Harry ha compiuto 34 anni sabato scorso, il primo compleanno da uomo sposato.

Festeggiato in privato con la moglie Meghan Markle, possiamo azzardare con sufficiente sicurezza quali possano essere stati i festeggiamenti grazie ad alcune vecchie dichiarazioni in merito di Meghan.

Già, perché forse dimenticate che la Meghan Markle attrice aveva un blog di lifestyle.

In cui, appunto, aveva spiegato anche come festeggiare il compleanno del proprio fidanzato (o marito che sia) in modo originale e indimenticabile.

Pronti a prendere nota?

(Continua sotto il post)

Selezionate bene la compagnia

Il 34esimo compleanno di Harry è il terzo compleanno che i Duchi del Sessex festeggiano insieme, cioè da quando hanno iniziato a uscire insieme nell'agosto del 2016.

La coppia ha deciso di passare la giornata a porte chiuse, perché una fonte ha rivelato che al principe Harry «Non piace fare gran clamore per il suo compleanno. Ad Harry è piaciuto molto che fossero solo loro due».

A completare il quadretto famigliare c'erano anche i due cani della coppia: Oz, il nuovo labrador preso dalla coppia a fine estate, e Guy, il beagle che Meghan Markle portò con sé quando si trasferì da Toronto a Londra.

La prima regola, dunque, è rispettare i gusti dell'altro: se non ama i festeggiamenti in grande stile, non imponeteglieli perché piacciono a voi.

I regali

Non sappiamo cosa abbia comprato Meghan per il compleanno di suo marito, ma sappiamo per certo che è stata una decisione lunga e pensata.

In un vecchio post dal suo blog ormai chiuso, The Tig, Meghan aveva scritto del perché bisogna trovare il regalo perfetto.

«È facile regalare un'altra maglietta al tuo uomo - ma probabilmente gli ruberai anche quella per usarla come pigiama - scriveva - Per rendere il giorno speciale, regalagli qualcosa di creativo che gli piaccia davvero».

Niente regali cliché dunque, ma qualcosa fatto da voi o personalizzato.

O qualcosa che lo faccia felice e non si sia mai reso conto di aver sempre desiderato.

Meglio una cena a casa che al ristorante

Meghan si è sempre detta brava ai fornelli, e le cene fatte in casa sono parte integrante di come lei e Harry si sono legati all'inizio della loro relazione.

La stessa Meghan aveva scritto:

«Neanche una serata in un ristorante stellato può battere all'intimità di una serata a casa - perché, siamo onesti - alcuni dei migliori pasti della nostra vita hanno meno a che fare con il cibo in particolare, e più a che fare con l'intero esperienza; e lo spazio dove si svolge quest'esperienza è importantissimo».

Non c'è niente di più romantico di una lettera scritta a mano

Il tutto poi è ovviamente da condire con tanto romanticismo.

«Penso che sia assolutamente vero dire che tutti noi ci innamoriamo un po' di più ogni giorno che passa», scriveva Meghan.

Per questo siamo sicuri che l'ex attrice stia facendo di tutto per continuare ad innamorarsi e a far innamorare il marito sempre di più giorno dopo giorno.

E considerato che Meghan Markle, proprio come la principessa Diana, è un'enorme fan delle cose scritte a mano, è molto probabile che ad accompagnare il regalo ci fosse una lettera.

«Ama mettere i suoi sentimenti sulla carta e probabilmente ha avuto molte cose da condividere con Harry nel loro primo compleanno da marito e moglie».

Tutte scritte in bella grafia su una lettera.