Quando nasce, perché in America, da chi prenderà il cognome: ecco tutto quello che c'è da sapere su Leone, il figlio di Chiara Ferragni e Fedez

Manca pochissimo alla nascita di Leone Lucia, il figlio di Chiara Ferragni e Fedez.

E che l'attesa sia agli sgoccioli lo dimostra l'arrivo a Los Angeles lo scorso weekend dei genitori del rapper, volati negli Stati Uniti per non perdersi l'arrivo del nipotino.

Dopo qualche settimana di agitazione, per via del riposo forzato cui è stata costretta la futura mamma, la coppia ha ricominciato a vivere gli ultimi scampoli di dolce attesa con più spensieratezza, condividendo con i fan tutti gli ultimi aggiornamenti.

Dalla scelta del nome alla decisione di voler partorire negli States, ecco tutto quello che c'è da sapere sulla nascita piccolo Leone.

(Continua sotto la foto)



Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: Mar 7, 2018 at 2:23 PST

Quando nasce Leone



Stando a quanto pronosticato dai medici, Leone dovrebbe nascere il 9 aprile, «ma probabilmente nascerà un po’ prima e non sappiamo quando», spiega Chiara.



L'influencer, infatti, potrebbe dover partorire prima per via della placenta invecchiata, che le aveva causato qualche problema il mese scorso, rischiando di non nutrire correttamente il bambino.

Per questo i dottori che la seguono potrebbero decidere di farlo nascere leggermente in anticipo.

Un post condiviso da Fedez (@fedez) in data: Feb 23, 2018 at 11:34 PST

Dove partorirà Chiara Ferragni

La blogger ha risposto alle domande dei fan spiegando che Leone nascerà «Al Cedars-Sinai di Los Angeles, dove ha partorito anche Beyoncé».

La struttura, infatti, è la stessa in cui Queen Bey e tante altre star di Hollywood hanno dato alla luce i loro figli e in cui Chiara ha fatto tutti i controlli durante la gravidanza.

Già pronto il corredino, perlomeno quello scelto dal papà, come spiega Fedez: «Ho preso quello di Buzz Lightyear, Batman, tutti gli Avengers, due vestitini di Gucci e tutte le magliette dei giocatori di basket».

Un post condiviso da Fedez (@fedez) in data: Feb 20, 2018 at 8:46 PST

Perché Leone nascerà negli Stati Uniti

La scelta di far nascere il bambino a Los Angeles dipende da esigenze lavorative, spiega Chiara: «Fede doveva registrare un nuovo album qui e abbiamo deciso di farlo nascere negli Usa.

Sta scrivendo delle nuove nuove canzoni e l'album che uscirà sarà molto diverso: ogni mattina mi sveglio con le strofe in testa».

«Ci piace stare qui - dice Fedez - Possiamo uscire tranquillamente, mentre da noi è più difficile per ragioni logistiche, qui non ci ferma nessuno.

Ma amiamo l'Italia, siamo culturalmente diversi con gli americani».

E Chiara aggiunge: «In Europa ci si sente sempre a casa, qui è più difficile».



Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: Mar 14, 2018 at 1:49 PDT

Perché si chiamerà Leone

Sulla scelta del nome non hanno avuto dubbi. Dopo aver bocciato Leopoldo (che piaceva solo a Fedez), la coppia ha scelto il nome Leone sulla base di alcuni segnali.

«A Chiara piaceva (Il Re Leone è il suo cartone preferito) ma a me no - racconta Fedez - Poi il giorno del mio compleanno insieme a Mika e Manuel Agnelli ho aperto a caso il libro dei nomi ed è uscito proprio Leone».



Diverso il percorso di Chiara: «Poco prima del nostro primo appuntamento mi sono fatta tatuare sul braccio due leoni che rappresentavano la famiglia. Pochi giorni dopo ho incontrato Fede e il nostro incontro è andato bene».



Sul cognome c'è ancora da trovare un accordo: «Ovviamente si chiamerà Lucia. La legge italiana dice che se il padre si oppone non può prendere il cognome della madre», scherza Fedez.

«Si chiamerà Leone Lucia Ferragni - ribatte Chiara - Così penseranno che Lucia è il secondo nome e finiranno per chiamarlo Ferragni».

Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: Mar 15, 2018 at 9:15 PDT

La dieta di Chiara Ferragni in gravidanza

In molti si preoccupavano per l'influencer e il suo bambino, sostenendo che dovesse mangiare di più per farlo crescere bene.



E così è stato. Tra i due, infatti, quella a dieta non è certo Chiara: «Fede la sta seguendo, io sto mangiando molto nelle ultime settimane per prendere qualche chilo in più e far crescere anche Leo.

Per adesso sto mangiando di tutto. Ho preso 14 chili e adesso ne peso 71, un solo chilo meno di Fede».





Il ritorno in Italia e il matrimonio

Dopo la nascita, Chiara Ferragni e Fedez torneranno in Italia con il piccolo Leone: «Alloggeremo per circa un mese in un hotel, in attesa che la nostra nuova casa a Milano sia pronta», spiega l'influencer.

Riguardo alle nozze, però, nessuna indiscrezione in più, se non che «Sarà quest’anno, entro l’estate».

Sul dove i tabloid si dividono in due correnti di pensiero, tra chi sostiene che la coppia si sposerà a Cremona e chi invece pensa che il matrimonio si terrà in Sicilia, a Noto, in omaggio alle origini di Chiara.