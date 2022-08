Dopo aver detto di essere «all'ultima tappa della sua carriera», l'attore ha tranquillizzato i fan spiegando che (per ora) non lascerà il mondo del cinema

Negli ultimi giorni Brad Pitt ha catturato l'attenzione della stampa internazionale sia per la sua scelta di outfit indossati sul red carpet per il suo nuovo film Bullet Train, sia per le svariate voci su un possibile ritiro da Hollywood.

Dopo aver intrattenuto il pubblico per oltre tre decenni con film che sono passati alla storia, Brad Pitt, 58 anni, ha infatti iniziato a parlare di pensione.

L'attore ha rivelato che gli ultimi due anni hanno avuto un grande impatto sulla sua salute mentale, e che la pandemia di coronavirus ha cambiato immensamente la sua prospettiva su molte cose, compreso il lavoro.

Durante un'intervista con GQ lo scorso giugno, il protagonista di Fight Club ha dichiarato: «Mi considero all'ultima tappa della mia carriera, all'ultimo semestre o trimestre».

Brad Pitt lascerà il cinema?

Allora è vero che l'attore si sta preparando a dire addio al mondo di Hollywood? Non proprio.

Lo stesso Pitt è sembrato sorpreso quando, alla premiere di Bullet Train di ieri sera, gli è stato chiesto del suo imminente ritiro dal cinema.

La sua reazione è stata semi-umoristica: ha riso e si è girato un pochino come se fosse imbarazzato prima di rispondere: «No... devo davvero lavorare sul mio modo di esprimermi».

Spiegandosi meglio, Pitt ha dichiarato: «Quello che intendevo dire è che ho superato i cinquant'anni e voglio essere più attento a come spendo questi ultimi impegni, qualsiasi siano».

«Non sono mai stato quel tipo di persona che aveva un piano quinquennale. Faccio qualunque cosa sento sia giusta per la giornata. Opero ancora in quel modo; in futuro si vedrà».

In ogni caso, quindi, i fan possono stare tranquilli perché ci sono molti film di Brad Pitt che devono ancora arrivare sul grande schermo.

Non solo in Bullet Train, con Joey King, Aaron Taylor-Johnson e Sandra Bullock, Pitt reciterà anche in Babylon, di Damien Chazelle, con Margot Robbie e Tobey Maguire.