Brad Pitt e Jennifer Aniston potrebbero recitare per la prima volta insieme in un film (e i fan sperano nell'ennesimo colpo di fulmine sul set)

Jennifer Aniston e Brad Pitt di nuovo insieme.

E no, non si tratta dell’ennesima voce di un ritorno di fiamma tra l’attrice e l’ex marito, ma della possibilità di rivederli l’uno accanto all’altra perlomeno sul grande schermo.

Stando a quanto riferisce Heat Magazine, l’ex coppia starebbe valutando l’ipotesi di lavorare insieme a un film - il primo, insieme.

Tanto basta a risvegliare i sogni di gloria dei fan, speranzosi che il set possa essere ancora una volta galeotto.



Brad e Jen insieme in un film



«Da quando sono tornati amici, Brad e Jen hanno ricevuto qualche offerta che li rivedrebbe insieme in un film per il cinema.

Sarebbe la prima volta. E loro stanno seriamente considerando l’ipotesi», racconta una fonte al tabloid americano.

Secondo l’insider si tratterebbe di una pellicola romantica, ma non ci sarebbero incontri ravvicinati.

«Non sarebbero amanti o cose del genere, ma sarebbe una commedia e i loro personaggi si incrocerebbero.

Il produttore è molto eccitato all’idea e pensa che un cast del genere farebbe il botto».



L’unica apparizione insieme



L’unica volta in cui i fan hanno potuto vederli recitare insieme è stata nel 2001, quando Brad ha fatto un cameo in una puntata di Friends.

Allora interpretava il ruolo di un amico di Ross ed ex compagno di scuola di Rachel verso cui nutriva un profondo risentimento.

Quattro anni dopo i due si sono lasciati, con il divorzio e l’inizio della storia dei Brangelina e tutto il resto.



La rivincita di Jennifer Aniston



Lo scorso febbraio Jennifer ha smentito le voci che sostenevano che lei si fosse rifugiata dall’ex marito per piangere sulla sua spalla dopo la separazione da Justin Theroux.

«Tutte invenzioni», aveva dichiarato il suo portavoce.

In questi giorni ha fatto scalpore anche l’intervista rilasciata a InStyle Magazine per l’articolo di copertina in cui la star non usa mezzi termini:

«Le persone si fanno idee sbagliate su di me: Jen non riesce a tenersi un uomo; Jen rifiuta di avere un bambino perché è egoista e impegnata nella sua carriera; Jen è triste e affranta.

Primo, con tutto il dovuto rispetto, non ho il cuore spezzato.

E in secondo luogo, queste sono ipotesi sconsiderate. Nessuno sa cosa stia succedendo a porte chiuse. Nessuno considera quanto la situazione fosse delicata per me e il mio partner».



La polemica sul non avere figli



Nel corso dell’intervista Jennifer ha voluto chiarire una volta per tutte il suo punto di vista sulla questione figli:

«Le persone non sanno cosa ho passato da un punto di vista medico o emotivo.

C'è una forte pressione sulle donne a essere madri, e se non lo sono, allora sono considerate merci danneggiate.

Forse il mio scopo su questo pianeta non è quello di procreare.

Forse ho altre cose che dovrei fare. Per la maggior parte del tempo riesco a ridere di questi titoli assurdi.

Mi concentro sul mio lavoro, i miei amici, i miei animali e su come possiamo rendere il mondo un posto migliore. Il resto è spazzatura».