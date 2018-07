Più indizi fanno una prova, almeno secondo i Beyhive: ecco perché i fan di Beyoncé sono convinti che sia incinta del quarto figlio

Beyoncé è incinta del quarto figlio? Ne sono certi i suoi fan più accaniti, quelli che analizzano al microscopio ogni singola mossa della cantante e sono pronti a seguirla in capo al mondo.

Secondo i Beyhive, la star sarebbe nuovamente in dolce attesa, a distanza di poco più di un anno dalla nascita dei gemelli Rumi e Sir.

Una gravidanza che sancirebbe il definitivo trionfo dell’amore, a consacrare mesi e mesi di tour insieme a Jay Z ripercorrendo le tappe della loro storia, compresi tradimenti, bugie e riconciliazioni.

Ecco quali sono gli indizi a sostegno della tesi raccolti dai fan.

(Continua sotto la foto)

she pregnant pregnant pic.twitter.com/JSlqi4YlAU — iffy (@somalijawn) 17 luglio 2018

La pancia sospetta negli ultimi concerti



Abituati a vedere Queen Bey stritolata in corpetti e top aderentissimi durante i concerti, quando questo non accade si pensa subito che sotto possa nascondersi una pancia sospetta.



Ed è proprio quello che è accaduto nelle ultime settimane, con un indizio in più.

Nella tappa parigina dell’On the Run Tour dello scorso weekend, una pancia non abituale non sembrava solo frutto dell’immaginazione dei fan, come mostra questo video pubblicato su Twitter.



Un post condiviso da Beyoncé (@beyonce) in data: Lug 12, 2018 at 5:32 PDT

I messaggi subliminali



Alcuni utenti, già nei giorni scorsi, avevano fatto notare che la star aveva pubblicato alcune foto su Instagram in cui sullo sfondo campeggiava il numero 4.

Per loro il riferimento è chiaramente al quarto figlio, dato per scontato dai fan vista l’ossessione di Bey e Jay per quel numero.

Il rapper, infatti, è nato il 4 dicembre, mentre Queen Bey il 4 settembre.

La coppia è convolata a nozze il 4 aprile (4/4).

Entrambi hanno intitolato un album con quel numero, Beyoncé 4 e Jay Z 4:44.



Un post condiviso da What’s tha 411 (@whatstha_411) in data: Lug 8, 2018 at 5:31 PDT

Il segnale di Beyoncé



La star al momento non ha né confermato né smentito ufficialmente.

I fan però sono convinti che abbia voluto mandare loro un messaggio, proprio come aveva fatto quando era incinta di Blue Ivy.



In un altro video raccolto durante un concerto Queen Bey si accarezza la pancia allo stesso modo in cui aveva fatto ai Video Music Awards del 2011, quando aveva annunciato la sua prima gravidanza.



Un post condiviso da Beyoncé (@beyonce) in data: Lug 2, 2018 at 3:56 PDT

La foto che ammazza gli entusiasmi



Di contro c’è chi fa notare che durante la sua minivacanza italiana in occasione delle tappe di Roma e Milano, Beyoncé aveva pubblicato questa foto in cui al suo fianco compare una bottiglia di birra.

Se davvero fosse incinta la berrebbe?

Altri fan, però, preferiscono screditare questo particolare: per alcuni la birra poteva essere di Jay Z, per altri piazzata lì per pubblicità.