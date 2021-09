In una nuova intervista, Ben Affleck ha lodato JLo, dicendo di sentirsi «in soggezione» per l'effetto che ha sul mondo e sulle donne di colore

Ben Affleck e Jennifer Lopez sono una delle coppie più chiacchierate (e amate) del momento (e anche del passato in effetti).

Tra le foto dei paparazzi, il red carpet a Venezia, rigorosamente insieme, e quello del Met Gala, i due non sono stati affatto timidi nel farsi vedere in giro mano per mano.

Ma se prima si trattava solo di foto, ora Ben Affleck ha parlato pubblicamente di Jennifer Lopez, per la prima volta da quando è ricominciata la loro storia d'amore dopo quasi 20 anni.

**Jennifer Lopez parla della storia con Ben Affleck: «Non sono mai stata meglio»**

In una nuova intervista infatti, l'attore ha rivelato quanto ammiri la fidanzata per il suo forte, positivo impatto in tutto il mondo.

«Sono sbalordito dall'effetto di Jennifer sul mondo - ha detto il vincitore dell'Oscar, 43 anni - Al massimo io, come artista, posso fare film che commuovono le persone».

«Jennifer invece ha ispirato un enorme gruppo di persone a trovare il loro posto in questo paese e nel mondo».

E ancora: «Questo è un effetto che poche persone nel corso della storia hanno avuto, uno che non conoscerò mai e che posso solo osservare e ammirare con rispetto».

**Non solo Ben Affleck e JLo: 20 star di Hollywood in ottimi rapporti dopo la separazione**

(Continua sotto la foto)

Ben Affleck parla di JLo: «Mi sbalordisce l'impatto che ha sul mondo»

Durante l'intervista, Ben Affleck ha poi continuato a lodare Jennifer Lopez, che è di origini portoricane, per essere un modello per le donne di colore.

«Ho visto in prima persona il merito che ha. Capita spessissimo che donne di colore le si avvicinino per raccontarle come lei sia stata per loro esempio di donna forte e di successo, e cosa significa per loro la sua presenza nel mondo dello spettacolo».

Durante l'intervista è stato anche rivelato che il progetto filantropico di JLo, Limitless Labs, sta collaborando con Goldman Sachs con l'obiettivo di sostenere 10.000 piccole imprese di imprenditori Latinx.

Mentre Ben Affleck è chiaramente orgoglioso, anche la cantante di Jenny From the Block si sente allo stesso modo per il suo fidanzato.

Dopo aver partecipato al Festival del Cinema di Venezia con Ben Affleck all'inizio di questo mese - dove la coppia ha fatto il suo primo grande ritorno insieme sul red carpet - JLo lo ha elogiato sui social per il suo nuovo film, The Last Duel.

I due hanno ricominciato a frequentarsi ad aprile, subito dopo la separazione della Lopez da Alex Rodriguez.

La coppia era già stata insieme all'inizio degli anni 2000, con tanto di fidanzamento nel novembre 2002. Ma i Bennifer si erano poi lasciati nel gennaio 2004 senza mai sposarsi.

Tuttavia, questo ritorno di fiamma sembra andare molto bene. I due sono stati paparazzati più volte insieme in diverse occasioni, e sono stati visti uscire con tutti i figli.

Una fonte vicino alla coppia avrebbe addirittura detto: «Entrambi pensano che questa sia la volta buona». Che si avvicini presto il tanto rimandato matrimonio?!

**Ben Affleck e Jennifer Lopez «hanno ripreso da dove avevano interrotto»**