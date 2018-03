Nonostante il divorzio, tra Ben Affleck e Jennifer Garner potrebbe non essere del tutto finita: ecco perché la coppia potrebbe tornare insieme

Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano, cantava Venditti, ma anche Jennifer Garner e Ben Affleck non sono da meno.

I due attori hanno annunciato la separazione nel 2015 dopo dieci anni di matrimonio e tre figli e già da qualche tempo sembravano essersi rifatti una vita.

Ora, però, UsWeekly ha deciso di insinuare il dubbio che la coppia possa riformarsi, riportando le dichiarazioni di alcuni amici delle star.

Prima di festeggiare, cerchiamo di capire come stanno davvero le cose.

(Continua sotto la foto)

I tentativi di Jennifer di salvare il matrimonio

Secondo quanto racconta il magazine americano, dopo aver annunciato la separazione nel 2015, la coppia ha affrontato due anni di sofferenze con Jennifer disposta comunque a tutto per cercare di salvare il matrimonio:

«Ha messo anima e corpo per sistemare le cose, voleva disperatamente dare una svolta al rapporto per il bene loro e dei figli.

Gli ha perdonato così tante cose, ma lui non riusciva a cambiare».



E così ci ha messo una pietra sopra.

I tentativi (tardivi) di riconquista di Ben Affleck



Solo due anni dopo, a divorzio avvenuto (siamo nell’aprile del 2017) l’attore ha cercato di riconquistare l'ormai ex moglie, quando però era troppo tardi.

«Lui l’ha pregata di tornare diverse volte, ma lei non è più interessata», ha raccontato una fonte a UsWeekly.

E qui arriva l’inghippo, perché ormai da più di un anno Ben fa coppia fissa con la produttrice del Saturday Night Live Lindsay Shookus.

Un’altra fonte, infatti, nega che Affleck stia pensando ancora alla sua ex moglie: «Quando hanno firmato per il divorzio, hanno deciso di andare avanti. E così è stato».



La verità sulla riconciliazione

Per l’attrice gli sforzi dell’ex marito sono stati troppo pochi e soprattutto tardivi.

Anche se per un breve momento, rivela un’altra fonte ancora, una riconciliazione sembrava possibile.

La Garner in fondo ha aiutato Affleck a entrare in rehab quando aveva bisogno di disintossicarsi dall’abuso di alcol lo scorso anno.

«Quando Ben era in rehab, lei era lì ogni giorno a fargli visita. Sono andati da un consulente familiare per lavorare sul loro rapporto.

Le cose sembravano andare bene. Lei era molto affettuosa, molto presente. Entrambi volevano che funzionasse».

L’idillio non è durato a lungo. Jennifer ha capito che certi problemi ci sarebbero sempre stati e che la rottura era arrivata per tutta una serie di ragioni, anche se Ben «sta continuando a lavorare su se stesso e sul rimanere in salute».

Le vite separate di Ben e Jen

I due attori ormai hanno preso strade diverse e nonostante quanto detto da alcuni amici, ce ne sono altri che non vedono possibile un ritorno di fiamma.

Prima di tutto perché lui fa coppia fissa con Lindsay Shookus da circa un anno: «Lui le vuole molto bene, la adora. È una relazione che sta prendendo seriamente».

Dal canto suo, anche Jennifer sembra pronta a rifarsi una vita. E così sta facendo, visto che recentemente è stata vista a cena con alcuni uomini, di cui uno sembrava un sosia di Ben Affleck:

«È pronta a dare un’altra chance all’amore. Non è esagerato dire che Ben le ha spezzato il cuore e che lei ne abbia portato gli strascichi emotivi.

Ma sono passati tre anni da quando hanno chiuso. Per lei è tempo di andare avanti».