Ariana Grande ha aperto il suo cuore parlando delle sue relazioni passate e di come a volte si senta inadeguata nella vita

Ariana Grande ha deciso di aprirsi e raccontare della sua vita privata. Delle sue relazioni e delle sue insicurezze.

A cinque mesi dalla rottura con il comico Pete Davidson e dopo aver affrontato il dolore della perdita del suo ex-fidanzato Mac Miller, morto per overdose nel settembre 2018, Ariana Grande risponde a cuore aperto in un'intervista rilasciata a Vogue, dove compare in copertina, sul numero di Agosto.

Ecco cos'ha detto.



La cantante di "Thank You, Next" ha descritto la sua romantica avventura con Pete Davidson come un qualcosa di «folle» e «altamente irrealistica», riferendosi probabilmente al fatto che la coppia si è fidanzata dopo neanche un mese di relazione.

«È stato frivolo e divertente e folle e altamente irrealistico - ha detto Ariana, aggiungendo

L'ho amato, ma non lo conoscevo. Sono come un bambino quando si tratta della vita reale: non mi fido ancora di me stessa per quanto riguarda le cose della vita».

La cantante, 26 anni, ha continuato l'intervista raccontando di un momento difficile dello scorso anno, quando Miller è morto di overdose, momento per lei «piuttosto struggente».

A riguardo ha detto:

«Quello che avevamo, quello che c'era tra noi due non era in nessun modo perfetto,ma in ogni caso, fanc***.

Lui era la persona migliore di sempre, e non meritava i demoni che aveva. Io sono stata la colla della nostra relazione per così tanto tempo, ma poco per volta ho capito che non funzionava più».

La cantante ha concluso dicendo:

«Sono una persona che ne ha passate tante, e di tutto questo non sa cosa dire a se stessa, non parliamo poi del mondo.

A volte mi vedo sul palco e penso di essere un intrattenitore raffinato e fantasioso, e poi in situazioni come questa io sono solo una piccola pozzanghera di lacrime che cerca di capire al meglio la vita».