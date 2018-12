Uscito da pochissimi giorni, Thank U, Next di Ariana Grande è già un successo. Ecco tutti i riferimenti nascosti che si trovano nel video

È estremamente azzeccato dire che l'ultimo singolo di Ariana Grande, Thank U, Next, è già diventato uno dei più grandi successi del 2018.

Ha superato ogni record: a oggi (cinque giorni dopo l'uscita del singolo) ci sono più di 100 milioni di visualizzazioni, e quello di Ariana Grande è il video musicale che ha battuto il record di YouTube per il video più visto nelle prime 24 ore.

La clip è considerata un capolavoro e presenta numerose apprizioni di celebrities, oltre a far riferimento a quattro film cult che riportano tematiche che la cantante ha inserito nella sua nuova canzone - Ragazze nel Pallone, 30 anni in 1 secondo, La rivincita delle Bionde e Mean Girls.

Diretto da Hannah Lux Davis, il video musicale è infatti completo di numerosi riferimenti nascosti (alcuni più ovvi, altri molto meno) dei film appena citati.

(Continua sotto la foto)

Il libro

Questa scena è quasi identica a quella fatta da Reese Witherspoon in La Rivincinta delle Bionde.

Ariana Grande è seduta su una sedia a sdraio con una pila di libri di testo, tuttavia la sua recita "Politica sull'immigrazione e sui rifugiati", che presumibilmente si riferisce al clima politico attuale e la dura posizione degli Stati Uniti sul controllo delle frontiere.

Il diario segreto

Se il diario segreto di Regina George in Mean Girls erano pagine piene di odio, quello di Ariana Grande è invece intitolato proprio Thank U, Next.

Hannah Lux Davis spiega: «Sta proprio dicendo 'grazie!' Riguarda la gratitudine e ciò che ha imparato dai suoi vari ex».

Nel libro, infatti, le pagine sono dedicate agli ex-fidanzati Ricky Alvarez, Big Sean e Pete Davidson.

Il salone di bellezza

Questa scena fa parte di una delle rievocazioni di La Rivincita delle Bionde, all'interno del salone di bellezza.

Nella scena, Ariana Grande e Jennifer Coolidge portano ancora una volta a galla la voce che il suo ex-fidanzato sia ben dotato quando la cantante dice «Era molto carino, e, sai, era davvero grande».

La maglietta

Quando Ariana Grande cammina lungo il corridoio di una scuola, riproponendo così la scena iconica di Mean Girls, avete fatto caso alla maglietta che indossava?

C'era una scritta "A little bit needy" (Un pochino bisognosa), invece che "Un po' drammatica" come Regina George.

È trapelata la notizia che questo potrebbe forse essere il titolo di uno dei suoi prossimi singoli in uscita.

La cassetta

La cassetta vecchio stile che si vede nel video musicale è indirizzata ad Ariana Grande stessa: "A Ari, From Ari".

Questo elemento può essere inteso come un suggerimento che Ariana Grande ha superato tutto le rotture passare, perché poi dice:

«So che dicono che mi muovo (nel senso di dimenticare ndr) troppo in fretta / Ma questa volta sarà l'ultima / Perché il suo nome è Ari».

Le uniformi da cheerleader

Qui c'è il tentativo di attirare l'attenzione sul significato che sta dietro alla canzone stessa.

Ariana Grande rievoca la scena da cheerleading di Ragazze nel Pallone: l'uniforme della squadra dei Clovers viene modificata per dire Lovers, mentre la squadra di Toros l'uniforme legge TUN, che sta per Thank U, Next.

La casa delle bambole

Con questo giocattolo, Ariana Grande riporta in scena una parte del film di 30 anni in 1 secondo.

Che voglia forse dire che preferisce tornare adolescente, a quando le relazioni amorose erano diverse?