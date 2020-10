Adam Brody e Leighton Meester non negano il loro passato, anzi: aver condiviso «l'esperienza unica» di recitare in un teen-drama li unisce ancora oggi

Adam Brody e Leighton Meester possono anche essere diventati famosi agli antipodi degli Stati Uniti (uno in California e l'altra a New York), interpretando due personaggi che non potrebbero essere più diversi, ma condividere questa «esperienza unica» di recitare in un teen-drama li ha avvicinati più che mai quando poi sono diventati una coppia.

Tanto che ancora oggi una volta all'anno interpretano B, la regina dell'Upper East Side, e Seth, l'ingenuo e affascinante ragazzo di Newport Beach, tra le mura di casa, dove i veri Blair Waldorf e Seth Cohen vivono felici e contenti ormai da anni.

**15 attori che odiano il ruolo per cui sono diventati famosi**

A raccontare quanto sia stato «straordinario» avere il «legame comune» di aver recitato in uno show per adolescenti come la moglie Blair Leighton Meester è Seth, aka Adam Brody.

E sempre lui ha raccontato di quello che fanno per divertirsi, travestendosi dai loro personaggi più celebri.

(Continua sotto la foto)

In una rara intervista, l'attore ha raccontato a People: «È bello aver vissuto un'esperienza così specifica e unica in comune con mia moglie».

Sebbene abbia aggiunto che non è stato quello a far scattare la scintilla, e che «non è stato un requisito» per nessuno dei due aver recitato in teen-drama famosi, Adam Brody ha anche detto che questa esperienza ha dato loro qualcosa di speciale in comune.

«Vivere in prima persona un'esperienza così unica e specifica e avere un partner che ha vissuto la stessa cosa è piuttosto straordinario».

**Leighton Meester (aka Blair) parla del marito Adam Brody (aka Seth) e degli anni a Gossip Girl**

Adam Brody, 40 anni, e Leighton Meester, 34, si sono sposati nel 2014, e insieme hanno avuto due figli.

Entrambi hanno anche ammesso di aver «occasionalmente riso» del loro passato molto simile.

Finché Adam ha confessato:

«Una volta all'anno, ma solo una volta all'anno, abbiamo una giornata da Seth e Blair, dove ci vestiamo e viviamo come loro. È il nostro modo perfetto per farci una risata insieme».

A riguardo, Leighton ha detto:

«È divertente per noi sapere che sia divertente per voi. È bello così».