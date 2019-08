In una rara intervista di coppia, l'attore ha raccontato come il matrimonio con Blair Waldorf non sia stato affatto strano per via dei loro ruoli nelle serie tv

Visto che ci è voluto un po' per i fan per adattarsi al fatto che Adam Brody di The OC e Leighton Meester di Gossip Girl si siano sposati, gli stessi non possono ancora fare a meno di chiedersi se gli attori trovino strano che i famosi personaggi televisivi Seth Cohen e Blair Waldorf siano finiti insieme in un matrimonio vero.

In una recente intervista con GQ, ad Adam Brody è stato chiesto come si sentisse riguardo al fatto che tutti hanno sempre ripetutto in modo bizzarro «Blair Waldorf e Seth Cohen si sono innamorati».

Ecco cos'ha detto l'attore.

«Per me non è stato affatto strano - ha detto Adam a GQ - Ma a essere sinceri, è stato un po' imbarazzante. Immagino che l'amore non conosca limiti?».



Adam Brody ha comunque chiarito che per lui non è stato così strano come per i fan che hanno visto due star dei loro tv drama preferiti finire insieme e sposarsi.

Ma lo stesso attore ha rivelato in una vecchia intervista a Entertainment Tonight che lui e la moglie Leighton Meester ogni tanto si fanno una risata sulle loro vite e le coincidenze passate: «Una volta all'anno, a caso, ripercorriamo i nei nostri giorni da Seth e Blair - ha scherzato - Ci fa bene per una risata».

Nonostante sia The O.C che Gossip Girl siano stati prodotti da Josh Schwartz, gli attori hanno confermato a GQ - in una rara intervista di coppia - che in realtà si sono conosciuti sul set del film The Oranges, dove hanno recitato insieme nel 2011.

Si sono poi sposati nel 2014 e hanno avuto la loro prima figlia, Arlo, un anno dopo.

