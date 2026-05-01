La towel exercise è il nuovo trend fitness che promette di migliorare postura, tonicità e benessere generale in soli cinque minuti al giorno

Cinque minuti, un asciugamano e un po’ di costanza. È tutto ciò che serve per provare la towel exercise, il trend fitness giapponese diventato virale perché promette di migliorare la postura, snellire il punto vita e alleviare anche dolori alla schiena.

L’idea è semplice ma affascinante: sdraiarsi sul pavimento con un asciugamano arrotolato sotto la schiena, respirare profondamente e lasciare che la gravità faccia il resto.

A ideare questa tecnica è stato il dottor Tokushi Fukutsudzi, specialista in riflessologia e autore del libro Tsubos Points, che ha dedicato oltre un decennio a studiare come piccoli aggiustamenti della postura possano avere un impatto concreto sulla salute del corpo e sull’equilibrio della figura.

Non è (solo) una moda da TikTok, ma un rituale di riequilibrio che affonda le radici nella filosofia giapponese del corpo e della mente.

La towel exercise, al contrario di allenamenti estenuanti, promette infatti di essere la versione minimalista del benessere, capace di risvegliare i muscoli profondi e di ridisegnare la postura partendo da un gesto tanto elementare quanto efficace.

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Un esercizio “passivo” che lavora davvero

A prima vista, sdraiarsi sul pavimento con un asciugamano arrotolato sotto la schiena può sembrare quasi una posa di relax, più che un allenamento. Ma dietro la towel exercise c’è una logica precisa.

Secondo il dottor Fukutsudzi, la postura scorretta e il disallineamento del bacino sono tra le cause principali di dolori lombari, tensioni muscolari e accumulo di grasso nella zona addominale. La posizione che si assume durante l’esercizio, con l’asciugamano posto all’altezza dell’ombelico, le braccia tese sopra la testa e i piedi uniti, serve proprio a correggere questo squilibrio.

In sostanza, si tratta di una forma di allenamento “passivo”: non si solleva nulla, non si suda, ma i muscoli profondi dell’addome e della schiena vengono stimolati in modo costante, migliorando l’allineamento del corpo e la distribuzione del peso.

Secondo il suo ideatore, praticare la towel exercise ogni giorno per cinque minuti può portare benefici visibili già dopo poche settimane. Non tanto (o non solo) in termini di perdita di peso, ma soprattutto per la sensazione di leggerezza e benessere fisico che ne deriva.

E i risultati non si fermano all’aspetto estetico: chi la pratica regolarmente parla di un miglioramento della digestione, di una riduzione dei dolori lombari e di una postura più aperta e naturale. Un modo semplice, in fondo, per “rimettere in linea” corpo e mente.

Come si pratica la towel exercise (e perché funziona)

Mettere in pratica la towel exercise è semplicissimo. Ed è proprio questa sua semplicità a renderla così popolare.

Ecco come fare: arrotolate un semplice asciugamano da bagno fino a formare un cilindro compatto e posizionatelo sotto la parte bassa della schiena, all’altezza dell’ombelico. Sdraiatevi a terra con le gambe distese, i piedi alla larghezza delle spalle e gli alluci che si toccano. Poi allungate le braccia sopra la testa, palmi rivolti verso il pavimento, finché i mignoli non si incontrano.

All’inizio potreste avvertire un leggero fastidio: è normale, significa che il corpo si sta abituando alla nuova postura. L’importante è restare immobili per cinque minuti, respirando lentamente e profondamente.

Durante questo tempo, la colonna vertebrale si distende, il torace si apre e la muscolatura si rilassa. In modo quasi impercettibile, il corpo comincia a riassestarsi.

Fukutsudzi spiega che questa posizione aiuta a “rimettere al proprio posto” la zona pelvica e ad allungare la parte alta del busto, favorendo un migliore equilibrio tra la parte superiore e inferiore del corpo.

L’ideale è praticarla una volta al giorno, preferibilmente la mattina appena svegli o la sera, dopo molte ore seduti. In questo modo, la towel exercise diventa una vera e propria routine di reset posturale, perfetta per chi lavora al computer o passa molto tempo in piedi.

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Moda o metodo? La risposta sta nell’equilibrio

Come spesso accade con i trend virali, anche la towel exercise ha diviso il pubblico: c’è chi giura di aver perso diversi centimetri di girovita e chi la considera solo un rituale rilassante.

La verità, probabilmente, sta nel mezzo. La postura corretta aiuta effettivamente a distribuire meglio il peso e ad allungare la figura, migliorando visivamente la silhouette. Ma da sola non può sostituire uno stile di vita equilibrato né una dieta bilanciata.

Il dottor Fukutsudzi lo chiarisce fin subito: questo esercizio è un punto di partenza, un modo per prendere consapevolezza del proprio corpo e riscoprire il piacere del movimento (anche se minimale).

E, forse, proprio qui sta il suo successo: nella promessa di risultati realistici e sostenibili, ottenuti non con la fatica, ma con la costanza.